Tra Trump e Martin Luther King: la Georgia riapre anche la sfida del Senato La Georgia potrebbe lasciare aperta ai democratici l’opportunità di avere la maggioranza in Senato. Con due ballottaggi dal valore anche simbolico di Michele Pignatelli

Usa 2020, sorpasso in Georgia: Biden avanti di 917 voti

La Georgia potrebbe lasciare aperta ai democratici l’opportunità di avere la maggioranza in Senato. Con due ballottaggi dal valore anche simbolico

2' di lettura

Il sogno democratico di un 2020 elettorale da ricordare non passa solo dalla rimonta del candidato presidente Joe Biden in Pennsylvania e Georgia. La stessa Georgia, stato storicamente rosso e dal valore fortemente simbolico, potrebbe anche lasciare aperta ai Dem la porta per riconquistare il controllo del Senato, attualmente a maggioranza repubblicana.

Verso un doppio ballottaggio

Dopo il voto di martedì 3 novembre, i due partiti contano al momento 48 seggi senatoriali a testa. Ne restano in palio quattro ma, mentre i senatori repubblicani uscenti in North Carolina e Alaska, sono avvviati alla riconferma, in Georgia - dove erano in palio due seggi (il secondo per un'elezione suppletiva) e dove per vincere serve più del 50% dei voti - si profila un doppio ballottaggio: tra il senatore repubblicano uscente Davide Perdue (49,8%) e lo sfidante democratico Jon Ossoff (47,8%) e tra la repubblicana Kelly Loeffler (26%) e il democratico Raphael Warnock (32,9%).

Loading...

Leggi anche Usa, nelle dispute sui conteggi la Corte Suprema non sarà un facile approdo

Se i democratici dovessero vincere entrambe le sfide, che si terrebbero il 5 gennaio prossimo, arriverebbero dunque alla parità, 50 voti contro 50. Che però, nel caso in cui Biden fosse il presidente, diventerebbero 51 per i democratici, che potrebbero contare anche su quello della vicepresidente Kamala Harris. Uno scenario che forse piacerebbe meno ai mercati - che finora hanno mostrato di guardare sostanzialmente con favore a un Congresso diviso, non troppo sbilanciato verso le politiche democratiche – ma che garantirebbe invece al partito del presidente, grazie alla maggioranza conservata alla Camera, almeno un biennio con buone chance di attuazione del programma di governo.

Sfida ardua ma non impossibile

Non si tratta, va detto, di un obiettivo di facile attuazione per i democratici. Andra Gillespie, politologa all'Università Emory di Atlanta, in un'intervista a Bloomberg, ha fatto notare come i precedenti ballottaggi in Georgia abbiano visto imporsi i repubblicani. E, del resto, lo Stato non elegge un senatore democratico dal 1996; tuttavia, come sottolinea ancora Gillespie, «questo è un giorno diverso», perché i cambiamenti demografici iniziano a farsi sentire e i parametri tradizionali non reggono più, come anche la corsa per la Casa Bianca sta dimostrando nello stato in cui nacque Martin Luther King.

Finanziamenti e simboli: una sfida tra due facce dell’America

Un doppio ballottaggio in Georgia prolungherebbe naturalmente l'incertezza politica (e gli strascichi di rancore e polemiche) oltre la nomina del presidente, fino ai primi di gennaio. Diventerebbe però anche uno scontro, su base federale e non più statale, in grado di mobilitare risorse senza precedenti da parte dei contendenti: Bloomberg ha calcolato oltre un miliardo di dollari di spese, senza contare le schiere di volontari, strateghi e avvocati.