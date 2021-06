Tra Usa e Russia: mancano (anche) i buoni rapporti personali tra leader

3' di lettura

«Il presidente Gorbaciov e io scoprimmo di avere una specie di legame, un’amicizia che pensavamo potesse essere estesa ai due popoli», raccontò Ronald Reagan dopo aver lasciato la Casa Bianca. Sarebbero state più di 40 le lettere personali, gran parte delle quali scritte a mano, che il presidente sovietico e quello americano si scambiarono nel corso di questa duratura amicizia.

È difficile immaginare qualcosa di simile fra Joe Biden e Vladimir Putin. Jen Psaki, la portavoce americana, ha già fissato gli orizzonti limitati del vertice di Ginevra: «Ristabilire prevedibilità e stabilità» nelle relazioni fra i due Paesi. Qualcosa di più avrebbe del miracoloso, di meno sarebbe pericoloso. È una questione di caratteri personali diversi dai lontani predecessori, ma soprattutto di profondi contrasti pubblici e privati fra Biden e Putin. E di una geopolitica diversa. Se Reagan e Biden hanno in comune una certa empatia, è difficile immaginare due personalità politiche così diverse fra Gorbaciov e Putin: il primo era un innovatore, il secondo un restauratore determinato a non ripetere il drammatico fallimento delle riforme di Gorbaciov.

Le profonde differenze ideologiche fra Usa e Urss in una Guerra fredda declinante ma ancora attiva, furono smussate con una formula: “We agree to disagree”. Questa constatazione, concordata nei ristretti dibattiti della Camera dei Lords del XVIII secolo, Reagan e Gorbaciov la estesero alla loro competizione globale, corsa allo spazio compresa. La diversa visione del mondo non doveva impedire alle due superpotenze di competere e quando fosse servito, di collaborare.

Riuscire ad essere d’accordo e in disaccordo era facilitato dal terreno di gioco regolamentato del mondo bipolare: Yalta aveva chiarito le sfere d’influenza e dopo la crisi dei missili di Cuba del 1962, Usa e Urss non rischiarono più una guerra; nei disastri militari di Vietnam e Afghanistan, americani e sovietici ci finirono da soli; e attraverso la mutua distruzione assicurata, i monumentali arsenali nucleari erano diventati il più efficace deterrente contro la guerra.

Per quanto intrinsecamente pericoloso, esisteva un ordine che oggi non c’è più. L’inganno delle spie è sempre esistito, ma non era mai accaduto che un presidente interferisse e fosse influente sull’elezione dell’altro. Anziché produrre startup, una generazione di geni

russi della tecnologia è stata arruolata nell’esercito degli hackers per paralizzare il

sistema civile americano.