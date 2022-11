Tra Valdobbiadene e Conegliano, la patria del Prosecco a due ruote

Dal punto di vista cicloturistico l'anello della Prosecco Cycling si presta ad essere percorso in un'unica giornata, per chi predilige una pedalata intensa e di un certo impegno. Ma l'itinerario può essere configurato, secondo i gusti, anche in formato light, cioè come breve cicloviaggio diluito in due giorni, in modo da avere più tempo per godersi a pieno gli aspetti paesaggistici ed enogastronomici.

Sulle orme di Canova

Il giro può trasformarsi facilmente in qualcosa di diverso, andando a cogliere le varie perle della Marca. Grazie a Komoot o ad altre applicazioni simili può diventare, per esempio, un “otto” da percorrere in tre giorni (180 km e 2000 metri di dislivello), formato da due anelli diversi che si intersecano a Valdobbiadene e che comprendono anche Asolo, i colli asolani, Bassano del Grappa e Possagno.

Nasce così un percorso culturale interessantissimo, che integra e arricchisce quello paesaggistico ed enogastronomico del Prosecco. I segmenti che uniscono i nodi della rete di questo secondo anello potranno anche risultare non particolarmente attraenti sul piano ciclistico.

Si pedala su asfalto attraverso campagne pianeggianti o lievemente ondulate alquanto antropizzate e di modesto interesse. Ma i nodi in sé conferiscono a questa estensione uno straordinario valore aggiunto.

Tre perle della Marca

Asolo, il gioiello della Marca, è un borgo fra i più belli d'Italia, amatissimo da Eleonora Duse (che qui è sepolta) e da Robert Browning, poeta inglese di età vittoriana, che per primo, fin dall'Ottocento, ha dischiuso questo angolo di Belpaese al turismo britannico.