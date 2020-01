Tra viaggio e memoria il racconto di Ferdinando Scianna

Modelle, donne, moda: un altro tassello del lungo percorso professionale di Ferdinando Scianna, un incontro proficuo in cui l'artista coniuga la sua indole di reporter per la prima volta con quella di regista: è lui che dice alle modelle cosa fare ma le inserisce in contesti reali, non in un set costruito. Nascono da questa intuizione alcune tra le più famose campagne pubblicitarie degli anni Ottanta. In mostra ai Tre Oci anche una serie d'immagini di moda che Scianna ha realizzato proprio a Venezia come testimonianza del suo forte legame con la città lagunare.



In totale il percorso espositivo, distribuito sui tre piani del palazzo che a Venezia è considerato la “casa della fotografia”, è composto di 180 foto in rigoroso bianco e nero, che raccontano il mondo visto con gli occhi del fotoreporter, a New York come a Parigi, in Bolivia come in Mali o in Etiopia, che però è un mondo che appartiene anche a ciascuno di noi perché il lavoro di Ferdinando Scianna coinvolge, appassiona, ci fa sentire parte integrante di quella vasta umanità a cui a volte dimentichiamo di appartenere.



Gli scatti del fotografo di Bagheria contengono una profonda sacralità per il senso della vita, il valore del dolore e della felicità, che ci uniscono in un senso collettivo di appartenenza.

Ferdinando Scianna, Viaggio. Racconto. Memoria, Casa dei Tre Oci, Giudecca, Venezia. Prorogata fino al 16 febbraio 2020. A cura di Denis Curti, Paola Bergna e Alberto Bianda