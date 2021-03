Trabattoni (Generali Investments): «Risparmio, servono più agilità e sinergie» Al via la riorganizzazione dell’asset e wealth management del Leone. Focus su distribuzione e acquisizione nuove competenze (con possibile shopping) di Maximilian Cellino

Una guida unica per tutte le attività di gestione nel risparmio all’interno del gruppo, una nuova organizzazione volta a valorizzare ancor più le strutture dedicate all’asset e wealth management. Tutto per puntare a una nuova espansione, per linee interne ed esterne, del proprio modello distintivo d’offerta multi-boutique per la clientela istituzionale e private con Banca Generali verso il mondo delle famiglie.

Un player con 517 miliardi di euro di masse gestite

È un’operazione di riassetto rilevante quella avviata proprio ieri...