Tracce d’Italia alle origini della politica industriale europea

E, ancora, nel Memorandum Colonna sono significativi i richiami alla formazione, con l'idea di una Fondazione europea per il management, sviluppata in collaborazione con il sistema universitario europeo, e l'interessante rivalutazione dei profili umanistici, in un'ottica di loro “riconciliazione con le esigenze economiche”, un tratto che avrebbe potuto costituire una vera “vocazione” europea.

Ma non sono i soli elementi di straordinaria modernità della visione che sottendeva quel documento. Accanto ad essi c'è la valutazione positiva della partecipazione dei lavoratori nella individuazione degli obiettivi e nella gestione delle aziende, “nell'ottica di un contributo all'efficienza industriale”. Insieme alla crescente tensione verso le tematiche ambientali, ci si ritrova anche la preoccupazione per una “indipendenza tecnologica” messa in discussione dalle acquisizioni USA, che ha molti punti di contatto con l'attuale “sovranità strategica”.

Sono elementi che, grazie all'azione di Spinelli, si precisavano negli anni successivi. Le sue posizioni erano esplicitate in un discorso tenuto, nel 1972, a Venezia nel corso della conferenza “Industria e Società nella Comunità europea”, con cui l'uomo politico italiano rilanciava il tema nel dibattito pubblico europeo. Grazie alla sua azione rimanevano in scena in maniera ancor più incisiva temi come quello della sostenibilità, alla luce dei ‘pericoli' dello sviluppo già allora posti sotto i riflettori da Aurelio Peccei e il Club di Roma, e si prefigurava l'esigenza di promuovere tecnologie non inquinanti. Nel suo discorso di apertura si introduceva, poi, il concetto della “qualità della vita”: dalla sicurezza sul lavoro alla congestione dei centri urbani, sino alla “democrazia industriale”. Ed era sempre lo ‘statista di Ventotene' a precisare, con nettezza, il necessario ‘parallelismo' tra l'avanzamento delle regioni più ricche e l'aumento dei trasferimenti di fondi a quelle più povere e ad anticipare, anche qui con sguardo veramente proiettato nel futuro, il bisogno di sostenere il mercato del capitale di rischio, aiutando con l'intervento pubblico il nascente segmento del venture capital. Così come era ancora lo Spinelli-Commissario europeo a porre in luce, in un successivo intervento, l'esigenza di contrastare le dipendenze europee in risposta all'“atmosfera di insicurezza nel settore della fornitura di materie prime”.

Di queste intuizioni non se ne fece nulla. Il contrasto tra le dichiarazioni politiche e la realtà fattuale fu evidente. A dichiarazioni di principio a sostegno della politica industriale come quelle del Summit di Parigi del 1972, faceva da contraltare una sostanziale paralisi, che era lo stesso Spinelli a denunciare, già nel 1974, in termini amaramente severi.

Altri problemi ed altre personalità dovevano, poco dopo, arrivare sulla scena europea. E per lungo tempo di politica industriale europea non si è più parlato in maniera così esplicita ed olistica.