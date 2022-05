“Tracce”, l'impronta degli esseri umani sulla terra: il podcast di Radio24

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'antropocene è l'epoca geologica in cui viviamo, quella dove l'ambiente terrestre, nell'insieme delle sue caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, viene fortemente condizionato dagli effetti dell'azione umana.



Radio 24, ha sviluppato in collaborazione con il MUSE, Museo delle Scienze di Trento, un progetto culturale e scientifico. che parte da una serie di podcast originali, si arricchisce con un evento live al Muse durante il Festival dell'Economia di Trento e con una rubrica settimanale in onda per raccontare il complesso rapporto dell'uomo con il suo pianeta terra nell'era in cui ci troviamo a vivere.

•La serie di Podcast originali “Tracce- L'impronta degli esseri umani sulla Terra”, è condotta da Matteo Caccia, conduttore di Radio 24, con Massimo Bernardi, Paleontologo e Direttore Ufficio Ricerca e Collezioni del MUSE e con il contributo di esperti di diverse discipline, ed è disponibile su sito ed app della radio e sulle principali piattaforme audio on demand.

In 6 puntate la serie racconta che cos'è l'Antropocene e cosa lo caratterizza: perché si parla di sesta estinzione? e se davvero il nostro futuro potrebbe essere quello di un'unica specie sulla terra, come, i modelli economici, influenzano il cambiamento del pianeta? e quanto la produzione di scarti e di discariche di beni e persone sta trasformando l'umanità?

Scopriremo la sequenza numerica che descrive le città, e fa presagire il loro futuro. E come la circolazione globale di persone e piante e la semplificazione dei paesaggi coltivati cambiano il volto del pianeta, il clima ed i meccanismi della vita.