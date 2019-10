Tracciabilità rafforzata per i carburanti

L’altra importantissima novità di settore è sicuramente il documento Das telematico, anche se è previsto ora per i soli combustibili per uso carburazione. Una nuova disposizione dedicata presenta ora il documento di scorta delle merci ad accisa assolta, per il quale restano aperti molti temi (ad esempio, gli eventuali oneri di chiusura analoghi agli e-AD), da risolversi con una prossima determinazione del direttore delle Dogane.

L’altro grande tema delle novità del Dl fiscale, sta poi sul sistema dell’Iva introdotto dalla legge 205/17. Questa norma ha introdotto un sistema di pagamento dell’Iva per i carburanti estratti da depositi fiscali o depositi di destinatari registrati. Per queste ipotesi, salve eccezioni destinate ai soggetti cosidetti affidabili (per dimensioni e qualifiche soggettive), l’Iva viene pagata con F24. La norma ha una portata assai complessa e ha creato un sistema ibrido tra l’Iva e le accise che ha creato difficoltà applicative e interpretative solo in parte risolte dalla molto attesa circolare 18/E del 7 agosto 2019 dell’agenzia delle Entrate.

Un nodo che ora la norma scioglie attiene proprio al sistema sospensivo generale: le cessioni e i trasferimenti in sospensione di accisa sono sempre e comunque (anche) in sospensione di Iva, che verrà scontata all’estrazione con F24 se il soggetto non è ritenuto affidabile. Tra questi, vi sono i depositi di dimensione inferiore a 3000 metri cubi, parametro questo molto discutibile e che non appare considerare molta della realtà della filiera.

Viene poi eliminata la possibilità di emettere lettere di intento aventi ad oggetto gasolio e benzina destinati all’autotrazione, di cui al comma 937, articolo 1, legge 205/17, il sistema primario di frode erariale nel settore. Si tratta di una stretta fortissima che opera sempre, tranne per i soggetti strutturalmente a credito di Iva come le imprese di trasporto internazionale.

Da ultimo, si deve segnalare la generalizzazione del sistema di tracciatura Infoil per tutti i depositi fiscali superiori a 3000mc; anche questo, per la verità, si presenta come un aggravio eccessivo vista la complessità e i costi infrastrutturali del processo, in un sistema ormai tracciato.