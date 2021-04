Tracey Emin e Edvard Munch, connubio d’artisti a distanza

Entrambi gli artisti hanno mostrato tendenze autodistruttive ma anche sempre trovato consolazione nell'arte. La Emin aveva titolato la sua prima personale alla galleria White Cube nel 1993 “My major retrospective”, perchè era convinta che sarebbe morta prima di poter organizzare una seconda mostra. Per Munch la morte era una costante presenza maligna, pronta a colpire in qualsiasi momento. Segnato dalla scomparsa della madre e della sorella quando era piccolo, scrisse che “la vita è una strada tortuosa alla fine della quale c'è la tomba”. Eppure Munch visse fino all'età di 80 anni, dipingendo autoritratti fino alla fine. La Emin l'anno scorso è stata in fin di vita, operata per un tumore devastante, emergendo da mesi di dolore fisico con una rinnovata e rafforzata volontà di vivere e di dipingere. Quindi per quanto la mostra sia difficile e dolorosa da vedere, per quanto provochi una stretta al cuore e un pugno nello stomaco, la potenza redentrice dell'arte ha un qualcosa di gioioso.

Anche la mostra ha avuto vita tormentata. Rinviata una volta a causa del primo lockdown, ha aperto per poi dover chiudere di nuovo. Riaprirà al pubblico il 18 maggio e resterà aperta fino al 30 maggio, per poi trasferirsi a Oslo. Nel frattempo è visitabile online in un tour guidato sul sito della Royal Academy.