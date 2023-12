TrackIT blockchain: la rivoluzione digitale che protegge il Made in Italy

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Le Piccole e Medie Imprese italiane esportatrici stanno affrontando sfide sempre più complesse nel mercato internazionale, con la necessità di differenziarsi e valorizzare la trasparenza dei loro prodotti di origine italiana. In questo contesto, l’Agenzia ICE ha lanciato il progetto TrackIT blockchain, offrendo alle aziende uno strumento innovativo per la tracciabilità della filiera all’estero, a tutela del Made in Italy.



Blockchain: un nuovo canale di comunicazione D2C

Il tracciamento su blockchain non solo offre un efficace strumento per evidenziare la qualità e l’unicità dei prodotti, ma rivela la sua potenza nel narrare in modo autentico la propria storia e il proprio valore. In un’epoca in cui la fiducia dei consumatori è il fulcro delle relazioni commerciali, la tecnologia blockchain si afferma come uno strumento strategico per consolidare il rapporto tra azienda e cliente. Questa rivoluzione digitale segna un passo fondamentale per le PMI italiane, consentendo loro di distinguersi a livello internazionale e rispondere alle crescenti aspettative dei consumatori in merito all’origine e alla sostenibilità dei prodotti.



Attraverso l’utilizzo di SmartTag come i QR Code collocati su etichette o direttamente negli articoli, si viene a instaurare così un nuovo canale di comunicazione diretto con il cliente finale (Direct to Consumer: D2C). Proprio grazie a questo sistema digitale, l’utente ha la possibilità di ottenere informazioni dettagliate sul prodotto che sta valutando di acquistare. TrackIT blockchain è un progetto innovativo che riveste un ruolo significativo anche nella lotta all’ Italian sounding , il fenomeno per cui i prodotti stranieri evocano in modo ingannevole un’origine italiana, danneggiando sia le imprese esportatrici che gli stessi consumatori.



TrackIT blockchain: il progetto sostenuto al 100% dall’Agenzia ICE

Un tratto distintivo di TrackIT blockchain è che non è previsto alcun costo a carico delle imprese per un periodo di 18 mesi durante i quali le imprese partecipanti possono sfruttare questa tecnologia avanzata per tracciare la propria filiera produttiva, raccontando le peculiarità dei prodotti all’estero tramite QR Code.

Il servizio offerto da Agenzia ICE è completo e “chiavi in mano”. Le imprese possono scegliere uno tra gli otto partner tecnologici specializzati per implementare il tracciamento su blockchain dei prodotti. Inoltre, l’Agenzia ICE curerà la promozione delle imprese aderenti e i loro prodotti amplificandone la visibilità sui mercati internazionali.



Come Aderire a TrackIT blockchain

Il progetto TrackIT blockchain è rivolto a 300 aziende esportatrici attive nei settori agroalimentare, sistema moda, cosmetica e arredo/design. Per partecipare, le imprese devono soddisfare alcuni requisiti, tra cui:

●possedere marchi associati all’italianità (ai sensi dell’art. 60 CDU-Codice Doganale dell’Unione) sia produttrici dirette che private label;



●essere iscritte alla CCIAA come aziende italiane del comparto agroalimentare e bevande, del sistema moda, del settore cosmetica e dell’arredamento/design da almeno 3 anni;



●aver instaurato flussi regolari di export verso almeno 2 mercati internazionali.



Le iscrizioni al progetto chiuderanno il 31 dicembre 2023, e le aziende interessate possono aderire compilando il modulo di adesione online sul portale ufficiale di Agenzia ICE.



Il progetto TrackIT blockchain si presenta come un’iniziativa chiave per le PMI italiane che mirano a consolidare la propria presenza sui mercati internazionali. Grazie a questa tecnologia innovativa, le imprese possono garantire non solo la tracciabilità della filiera Made in Italy, ma anche differenziarsi e valorizzare la propria identità all’estero.



Aderisci al progetto sul sito TrackIT blockchain