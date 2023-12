Viaplay crolla in Borsa dopo il piano di ricapitalizzazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Viaplay crolla alla Borsa di Stoccolma dopo avere annunciato un programma di ricapitalizzazione che prevede un aumento di capitale e operazioni di cancellazione e rinegoziazione del debito, sulla scia di conti trimestrali in profondo rosso.

Il titolo della società di streaming svedese, in difficoltà da tempo, attorno alle 12 accusava una flessione del 73% a 6,3 corone. Rispetto al primo gennaio il calo della quotazione sfiora il 97%.

Il piano di ricapitalizzazione

Viaplay prevede di raccogliere 4 miliardi di corone svedesi (350 milioni di euro) di nuovo capitale, cancellare 2 miliardi di corone di debito e rinegoziare i termini del debito per un totale di 14,6 miliardi di corone (1,28 miliardi di euro). Come precisa un comunicato, scrive l’agenzia Radiocor, «la ricapitalizzazione fa seguito a negoziati con i principali azionisti, creditori e detentori di obbligazioni» ed è condizionata alla loro approvazione. L’aumento di capitale è «sostenuto dagli azionisti inclusi Canal + (gruppo Vivendi, ndr) e Ppf». Nordea Asset Management, che rappresenta fondi che detengono circa il 7,7% del capitale, a sua volta intende votare a favore della ricapitalizzazione in occasione dell’assemblea straordinaria.

Il piano prevede la cancellazione di 2 miliardi di corone di debito, che per 0,5 miliardi sarà convertito in azioni e modifiche e proroghe su obbligazioni e impegni bancari. Sotto pressione per stabilizzare la propria attività da tempo, dopo un’espansione internazionale che si è intrecciata con le ricadute del caro-vita sulla domanda dei consumatori, Viaplay ha sostituito il suo amministratore delegato a giugno e ha ripetutamente messo in guardia dall’indebolimento del contesto economico.

Troppi investimenti troppo ottimistici

«Il consiglio di amministrazione ha valutato attentamente varie soluzioni alternative e ritiene che il programma di ricapitalizzazione sia il modo migliore per garantire la sopravvivenza del gruppo Viaplay nelle circostanze attuali», ha affermato la società. «Il lancio del pacchetto di ricapitalizzazione ci avvicina alla conclusione di quello che è stato un periodo molto difficile per la società e i suoi stakeholders. Purtroppo è il riconoscimento che troppi degli investimenti fatti in passato dal gruppo non hanno portato i benefici previsti, perchè in molti casi erano basati su prospettive troppo ottimistiche», ha commentato il presidente ad interim del gruppo Simon Duffy.