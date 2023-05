Tracollo per le azioni John Wood, il fondo Apollo rinuncia all'acquisto

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Crollo record per John Wood alla Borsa di Londra dopo che il fondo Apollo ha deciso di non presentare un’offerta vincolante per la società britannica di servizi petroliferi e di ingegneria. Il titolo John Wood poco dopo le 11 accusa il peggior calo della sua storia, cedendo il 34%, mentre l'indice Ftse 100 sale dello 0,24 per cento. Dopo mesi di trattative e proposte, la società di private equity statunitense Apollo ha dichiarato lunedì che non intende presentare un'Opa sul gruppo britannico. L'annuncio arriva prima della scadenza del 17 maggio che Wood Group aveva fissato per la presentazione di un'offerta vincolante. Il mese scorso, Apollo aveva proposto un prezzo di acquisizione finale di 240 pence per azione, per un totale di circa 1,66 miliardi di sterline, dopo che Wood Group aveva respinto quattro precedenti proposte della società di investimento. Il gruppo britannico ha per altro reagito alla decisione di Apollo dichiarando che le sue aspettative per l'anno fiscale 2023 sono invariate. Wood ha affermato di essere ben posizionata per fornire «un valore rilevante per gli azionisti» e ha mantenuto il proprio impegno a raggiungere una crescita dell'Ebitda rettificato a un tasso annuale tra il 5% e il 9 per cento.

Era la quinta proposta del fondo Apollo

Come ricorda lo stesso gruppo britannico, il 4 aprile scorso Apollo aveva sottoposto al cda la sua quinta proposta per acquisire l’intero capitale di Wood al prezzo finale di 240 pence per azione in contanti. Il Board – si legge nel comunicato odierno – «resta fiducioso sulla direzione strategica di Wood e sulle sue prospettive di lungo termine. Tuttavia dopo avere valutato tutti i fattori rilevanti, in particolare le reazioni degli azionisti, aveva annunciato il 17 aprile di avere deciso di avviare una trattative con Apollo per vedere se poteva essere fatta un’offerta agli stessi termini finanziari della proposta finale e di conseguenza accordare ad Apollo accesso al due diligence. In seguito al prolungato periodo di serrati contatti, il Board prende atto dell’annuncio che Apollo non intende fare un’offerta per Wood».