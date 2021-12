Trade Republic sbarca in Italia per convincere gli italiani a investire

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Gli italiani sono campioni mondiali di risparmio, ma più di uno su due non ha mai investito: la nostra vera sfida è vincere questa mentalità e vogliamo farlo con un sistema, semplice, gratuito e sicuro». È con questo obiettivo che sbarca in Italia Trade Republic, piattaforma di risparmio che permette a chiunque di investire in azioni ed Etf, su cui poter costruire piani di risparmio mensili a partire da 10 euro per poter compensare quel “pension gap” che si sta allargando sempre più tra lo stipendio attuale e la pensione futura.

Il tutto via app in mobilità, con la semplicità di poter investire in tre tap sullo smartphone, con un metodo che ha convinto più di un milione di utenti nei mercati di Germania, Austria e Svizzera con asset in gestione per oltre 6 miliardi di euro.

I dati, però, sono relativi allo scorso aprile: da allora Trade Republic ha debuttato in Francia, Spagna e adesso in Italia e ha messo in cascina risorse per 900 milioni di dollari in un round che ha portato la valutazione a cinque miliardi che ne fa una delle fintech private a più alta crescita in Europa: «Siamo soddisfatti dell'accoglienza che abbiamo avuto in Francia e Spagna, dove abbiamo avuto una crescita iniziale più forte che in Germania», prosegue il Ceo e cofounder Christian Hecker.

I tre fondatori di Trade Republic nel quartier generale di Berlino: da sinistra, Marco Cancellieri, Thomas Pischke e Christian Hecker

Le attese sono elevate anche per il mercato italiano, dove la waiting list aperta in estate ha registrato adesioni di migliaia di persone a doppia cifra.

Il target di Trade Republic prescinde dall'età e si estende a quella larga porzione di persone che non ha mai investito e non lo ha fatto a causa dei costi elevati, di sistemi complessi e poco sicuri. Invece la fintech tedesca, con alle spalle la sua licenza bancaria ottenuta in Germania con relative garanzie, offre la possibilità di investire in oltre 9mila azioni ed Etf italiani e internazionali, senza commissioni e con un costo fisso di un euro a transazione.