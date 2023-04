Trading, Borsa Italiana passa sulla piattaforma di Euronext

Ascolta la versione audio dell'articolo

Missione compiuta, da parte di Borsa italiana, per il primo passo del piano di migrazione dei mercati su Optiq, la piattaforma di trading di Euronext. La prima settimana dal «go live», avvenuto venerdì scorso, è trascorsa senza intoppi e per questa ragione il primo obiettivo, che riguarda l’integrazione dei mercati azionari ed Etf di Borsa all’interno del gruppo, è stato centrato. «Guardando a quanto avvenuto nelle precedenti operazioni in Irlanda e Norvegia , mercati comunque di dimensione minore rispetto a quello italiano - spiega l’amministratore delegato di Borsa, Fabrizio Testa -, ci aspettiamo un significativo aumento, a valle di questa integrazione, a livello di liquidità, sia per il numero delle negoziazioni che per i volumi. Già in questi giorni abbiamo riscontrato indicazioni positive, anche se è presto per una valutazione». Per quanto riguarda invece le sinergie di ricavi, Euronext indica in 115 milioni l’obiettivo run-rate annuale per il 2024, e questo capitolo della migrazione (che segue lo spostamento dell’operatività del Data center di Gruppo dall’Uk all’Italia) costituisce una componente fondamentale per il traguardo fissato. Nell’anno in corso è previsto un graduale avvicinamento all’obiettivo, con il procedere della migrazione di tutti i mercati della piattaforma precedente, vale a dire la Millennium; ma «una volta concluse le tre fasi previste - spiega Testa -, le sinergie dispiegheranno in pieno il loro effetto».

La migrazione, che nel concreto ha comportato un lavoro di sviluppo e allineamento dei software utilizzati sul mercato domestico, permette ora la completa integrazione di Piazza Affari nel network di Euronext, che comprende oltre a Milano, le Borse di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Milano, Oslo e Parigi. «Il passaggio da un’infrastruttura domestica a una federale - spiega l’ad di Borsa - permette a investitori e intermediari di espandere in automatico gli accessi e il business. Entrando a far parte del più grande pool di liquidità europeo di Euronext rafforziamo ulteriormente i mercati dei capitali italiani: aumenta la liquidità dei prodotti, la visibilità e la possibilità di negoziazione; gli emittenti hanno ora accesso continuo a un numero maggiore di investitori, a un network più ampio di intermediari». Il passo successivo sarà, a settembre, la migrazione dei mercati Fixed income, warrant e certificati. Infine, l’anno prossimo toccherà a derivati e commodities. Su un altro piano, invece, è attesa da ottobre l’espansione europea di Euronext clearing, che al momento serve solo il mercato italiano: si partirà dal Belgio come mercato-pilota per poi allargare alle altre piazze di Euronext (Oslo esclusa, per motivi valutari).

Tornando a Optiq, la piattaforma gestisce oggi (utilizzando l’infrastruttura del core center di Ponte San Pietro, a Bergamo) il 25% delle attività di trading azionario europeo. Un unico punto di accesso per migliaia di investitori istituzionali nazionali e internazionali, nonché per gli investitori individuali, per negoziare tutti i titoli dei 7 mercati di Euronext. «Negli ultimi anni - spiega il ceo del Gruppo Stèphane Boujnah - Euronext ha creato il più grande pool di liquidità europeo e la principale sede di negoziazione in Europa, garantendo la migliore esecuzione e una qualità di mercato superiore a tutti i partecipanti al mercato. Dopo il successo della migrazione del data centre nell’Ue completata a giugno 2022, abbiamo ora portato a termine questa prima migrazione, 22 mesi dopo l’acquisizione di Borsa Italiana, confermando l’ambizione di essere la principale infrastruttura di mercato in Europa».