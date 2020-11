Traduttori editoriali, termine ultimo per accedere al fondo: primo censimento della categoria Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali previsto dal decreto Rilancio ha stanziato cinque milioni di euro a sostegno di questa categoria di lavoratori. La domanda va presentata entro il 12 novembre di An.C.

Una scadenza per presentare la domanda per accedere a un fondo da cinque milioni di euro istituito da uno dei provvedimenti che il governo ha messo in campo per sostenere le diverse, tante categorie colpite dalle misure restrittive adottare allo scopo di contenere il dilagare dei contagi. E, allo stesso tempo, un’occasione per creare le premesse per un primo censimento nazionale, strumento indispensabile per saperne di più di una categoria ad oggi rimasta “nell’ombra”.

Il provvedimento è il decreto Rilancio, la categoria in questione è quella dei traduttori editoriali, il fondo è il “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” e la scadenza per l'invio delle richieste di contributo è oggi, giovedì 12 novembre. Le domande potranno essere inoltrate esclusivamente via pec all'indirizzo mbac.dg-bic.traduttorieditoriali@mailcert.beniculturali.it.

L’impatto del Coronavirus

I traduttori, che operano in via esclusiva o parziale in regime di diritto d'autore, sono tra le tante categorie travolte dalla crisi scaturita dall’emergenza sanitaria. A causa della pandemia del Coronavirus sono state infatti rimandate o annullate tutte le fiere e gran parte delle principali manifestazioni di settore; tutti i piani editoriali sono saltati, con effetti per l'intera filiera che si prevedono considerevoli anche sul lungo termine.

Chi può accedere al sostegno

Per accedere al sostegno occorre essere maggiorenni, residenti in Italia alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio e percettori di reddito soggetto a tassazione in Italia che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) reddito complessivo lordo non superiore a 28.000 euro riferito all'anno 2019; b) reddito derivante da diritto d'autore pari ad almeno il 20% del reddito complessivo e comunque non inferiore a 1.000 euro riferito all'anno 2019.

Ai beneficiari è riconosciuto un contributo massimo pari al 25% del reddito derivante da diritto d'autore percepito nel 2019 e comunque non superiore a 3.000 euro.

Obiettivo: un fondo strutturale

L’occasione della presentazione della richiesta per accedere al sostegno potrebbe anche l’occasione per un primo censimento su una categoria di lavoratori che opera ai margini del mercato. I traduttori editoriali sono pagati a cottimo, con nessun inquadramento, tutela previdenziale o ammortizzatore sociale. Pur essendo a tutti gli effetti autori, non hanno inquadramento professionale, non percepiscono royalties, non godono di ammortizzatori sociali, né hanno casse previdenziali. Il censimento potrebbe costituire una tappa verso la presentazione della proposta di un fondo strutturale. Il modello a cui si guarda è quello tedesco, il Deutscher Übersetzerfonds, finanziato congiuntamente dai ministeri della Cultura e degli Esteri ed erogato direttamente ai traduttori.