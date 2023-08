Traffico aereo, a luglio oltre un milione di voli Ue: si torna ai livelli 2019

L’impatto principale dovuto a temporali e altre condizioni atmosferiche avverse è stato osservato in particolare in Germania, Ungheria e Serbia. Negli aeroporti, i maggiori ritardi legati al meteo si sono verificati a Francoforte, Gatwick e Monaco.

Escludendo l’impatto del meteo estremo, i ritardi per volo si sono ridotti di quasi un quarto, a 2,5 minuti per volo, nonostante la crescita del traffico del sette per cento. Tenendo invece in considerazione le condizioni meteorologiche avverse, i ritardi sono aumentati in media marginalmente da 3,9 a 4,1 minuti per volo. Questo tipo di ritardi di gestione del traffico aereo, precisa Eurocontrol, costituiscono solo una piccola parte dei ritardi totali subiti dai passeggeri.

La classifica

I dati dell’Enac che riguardano il mese di giugno segnalano alcune tendenze interessanti per il traffico nei cieli italiani. Come primo aeroporto per volumi di traffico nazionale si attesta Roma Fiumicino con una quota di mercato del 12 per cento, pari a circa 800mila passeggeri, con i collegamenti tra Roma Fiumicino e Catania Fontanarossa quale rotta principale.

Lo scalo laziale ha registrato un incremento mensile del 17 per cento. Al secondo posto Catania con il 10,1 per cento di quota (+3%), seguito da Palermo Punta Raisi con l’8,2 per cento (+10%). Ma il discorso per certi versi più inaspettato riguarda i due scali milanesi. Malpensa a giugno ha perso il 18 per cento del traffico sull'anno precedente con una quota di 487mila passeggeri mentre Linate ha recuperato il 19 per cento raggiungendo quasi gli stessi passeggeri dello scalo varesino (471mila).

Tendenza interessante nei numeri dell’Enac anche per quello che riguarda il traffico delle compagnie low-cost che ha registrato dieci milioni di passeggeri pari al 54 per cento del totale complessivo. Qui però c’è stata una flessione dell’8,2 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Primo aeroporto per volumi di traffico low-cost si conferma Bergamo Orio al Serio con una quota di mercato del 12 per cento mentre il collegamento Roma Fiumicino-Paris Orly è quello con più passeggeri in assoluto.