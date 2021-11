Traffico auto di nuovo a livelli pre-Covid, passeggeri ancora in calo su treni (-40%) e aerei (-50%)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il trasporto stradale di merci e passeggeri è, nel terzo trimestre 2021, tornato ai livelli pre-Covid, mentre il trasporto ferroviario, quello aereo per passeggeri e il trasporto pubblico locale ancora non recuperano i flussi pre-lockdown. È quanto emerge dal Rapporto dell’Osservatorio sulle tendenze di mobilità, elaborato dalla Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) . Nel trasporto stradale resta una lieve contrazione (-2%) del traffico rispetto allo stesso periodo del 2019 per i veicoli leggeri sulla rete Anas, mentre sulle autostrade si è registrato un aumento del 3%.

Calo passeggeri del 14% su tram, bus e metro

Dal rapporto si rileva come «se il traffico dei veicoli privati ha complessivamente recuperato i livelli pre-Covid, gli spostamenti con il trasporto pubblico locale mostrano ancora un calo della media nazionale pari al 14%». Nel trasporto ferroviario regionale, il calo di traffico è ancora più marcato (-30%), «mentre per il trasporto ferroviario nazionale, i servizi ad alta velocità e quelli a media e lunga percorrenza (Intercity), che avevano subito pesanti contrazioni nelle fasi più critiche della pandemia, il 2021 vede un recupero, con un calo del traffico passeggeri, comunque, pari a circa il 50% di quello pre-Covid».

Trasporto aereo giù del 40%, settore merci in crescita

Nel trasporto aereo, anch’esso fortemente colpito dalle restrizioni imposte dalla pandemia, il traffico passeggeri è ancora inferiore al 40% rispetto a settembre 2019, mentre per le merci si registra un aumento del 3%. Infine, nel trasporto marittimo - sottolinea il rapporto - il traffico passeggeri nell’estate 2021 è risultato inferiore di circa il 10-15% rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre il settore merci ha pienamente recuperato le perdite registrate nel 2020.

Prima stretta anti-contagi sui treni

Del resto, treni alta velocità e Intercity nonché aerei sono mezzi di trasporto su cui per viaggiare (a differenza che per le auto private o i mezzi pubblico locali) vige l’obbligo del green pass. E da qualche giorni è partita un’ulteriore stretta. Nei grandi hub ferroviari (Milano Centrale, Roma Termini, Firenze Santa Maria Novella), e dove possibile anche nelle altre stazioni, il controllo del green pass deve essere effettuato preferibilmente prima della salita sul mezzo. Non solo. In caso di passeggeri con sintomi riconducibili al Covid, le autorità sanitarie e la polizia ferroviaria possono decidere, valutate le condizioni, di fermare il treno per procedere a interventi d'urgenza. Il convoglio dovrà poi essere sanificato prima di tornare operativo.