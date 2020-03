Tiscali: «Traffico fino a +200%, ora il governo rottami l'adsl»

Registriamo aumenti del traffico del 50%, con picchi fino al 200 per cento. Siamo stati messi a durissima prova, ma abbiamo risolto le difficoltà installando nuovi apparati, facendo altri investimenti in hardware. C'è un traffico abnorme che porterà tutti operatori a dover realizzare investimenti. E' salito in maniera esponenziale anche il numero di speed test, i test di velocità di connessione, se ne contano fino a 200mila in un giorno per una sola azienda, si consiglia di usarli in maniera meno compulsiva visto che consumano banda preziosa. In ogni caso l'importanza cruciale e il valore dei servizi offerti dalle tlc è sotto gli occhi di tutti e tutti stanno toccando con mano l'importanza enorme della rete.



Gli operatori di tlc riusciranno ad affrontare gli investimenti necessari?

Bisogna considerare che la domanda è molto forte, e ci troviamo in un contesto molto competitivo. Stiamo compiendo tutti un salto in avanti di tanti anni, facendo corsi accelerati di video conferenze, ci stiamo attrezzando sullo smart working, stiamo portando a casa l'utilizzo in remoto di piattaforme digitali complesse. Potremmo utilizzare la situazione disastrosa che stiamo vivendo per accelerare la trasformazione digitale. Tuttavia bisogna considerare che, per realizzare questi obiettivi, si chiede agli operatori, che già hanno speso 6,5 miliardi di euro per le frequenze 5G, di investire di più. Con l'attuale livello di prezzi sul mercato, gli investimenti non sono sostenibili, bisogna aiutare i consumatori a pagare il giusto prezzo per servizi in fibra: se dobbiamo portare il lavoro a casa non può bastare l'adsl.

Quali strumenti suggerisce di usare?

Sarebbe utile per il Paese, ad esempio, una politica di rottamazione dell'adsl come è stata fatta per automobili. Dobbiamo aiutare le imprese evitando di costringerle ad andare sotto costo. D'altronde in passato si è rottamato il frigo, l'auto, ci sono stati incentivi per i decoder. Rottamiamo le tecnologie vecchie tipo l'adsl, sosteniamo domanda con dei voucher, aiutiamo i consumatori a pagare il giusto.