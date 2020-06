Traffico su reti tlc rallenta, faro su vacanze e 'remote working' da posti turistici

4' di lettura

Il traffico sulle reti di tlc, fisse e mobili, rallenta, rispetto al periodo del lockdown, anche se non si torna a livelli pre Covid. Intanto gli operatori si attrezzano per affrontare il periodo delle vacanze, facendo i conti con il fenomeno nuovo dello smart working in località di villeggiatura e seconde case e con la presunta preferenza dei nostri connazionali per ferie in località nostrane rispetto agli anni passati. «Ci si potrebbe aspettare – dice a DigitEconomy.24 (report di Radiocor e Luiss Business School) Giovanni Santella, a capo della Direzione reti dell'Agcom - un maggiore carico di traffico nei comuni piccoli piuttosto che aree metropolitane, ci potrebbero essere problemi su fronte dell'accesso e anche di carico complessivo del traffico soprattutto mobile. Potrebbe essere un effetto localizzato in alcuni piccoli comuni. L'Autorità monitora e comunque gli operatori ci aggiorneranno su eventuali picchi».



Secondo gli ultimi dati Agcom riferiti alle settimane 19-22 (da inizio a fine a maggio) a confronto con l'incremento del periodo di lockdown dal 9 marzo al 3 maggio, nella rete fissa si è registrata un'intensità media di traffico dati al 12% (rispetto al precedente 29%); il volume medio del traffico dati è al 28% (rispetto al 57%) mentre l'intensità media del traffico voce scende al 32% (dal 59%). In calo anche il volume medio del traffico voce al 29% (dal 49%) .

Nella rete mobile l'intensità media del traffico dati scende all'11% (dal 17%); il volume medio traffico dati cala al 15% (dal 29%), l'intensità media del traffico voce è al 16% (dal 35%) mentre il volume medio del traffico voce cala al 25% (dal 37%).

Nonostante il rallentamento non si tornerà a livelli pre-Covid

Il trend è confermato da operatori come Tim che a fine maggio registra un incremento del traffico del 70% (si era arrivati in pieno lockdown a +90%) sul fisso e del 30% sul mobile. E a inizio giugno, spiega la società, i volumi si stanno un po' allentando. Lo stessa tendenza è stata registrata da Iliad: «Con il passare delle settimane – afferma l'azienda - il livello di traffico sta scendendo rispetto ai momenti di picco registrati in lockdown (+20%). Durante i mesi passati la rete ha garantito un servizio ottimale».

Non si scenderà, tuttavia, ai livelli di traffico ante coronavirus. «Nonostante un po' di rallentamento – spiega Francesco Nonno, direttore regolamentazione di Open Fiber-, siamo sempre su livelli superiori agli standard. Probabilmente non si tornerà indietro alla casella di partenza. Il problema non è tanto a livello di volume ma di contemporaneità; tante persone cioè si collegano alla rete nello stesso momento» .

Interventi degli operatori in vista delle vacanze