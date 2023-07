Trafigura, scambio di accuse su “frode del nichel” da oltre mezzo miliardo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Scambio di accuse tra Trafigura Group, colosso della logistica, e un uomo accusato dal gruppo di essere responsabile di una frode da 590 milioni di dollari nel settore dei contratti per il trasporto del nichel. L’uomo accusato da Trafigura ha risposto alle accuse, affermando che Trafigura stessa «ha ideato e proposto» lo schema. In una difesa depositata presso un tribunale di Londra mercoledì pomeriggio, gli avvocati di Prateek Gupta, società oggetto dell’accusa di Trafigura, hanno affermato che i dipendenti di Trafigura avevano proposto un accordo in base al quale le due parti avrebbero concordato contratti per il nichel, ma in realtà commerciavano altro materiale.

L’affermazione è l’ultima svolta in un caso che ha scioccato l’industria dei metalli, quando Trafigura a febbraio ha rivelato di aver perso più di mezzo miliardo di dollari acquistando carichi di nichel dalle società di Gupta solo per scoprire che contenevano materiali di valore molto inferiore.

Gupta ha affermato nel deposito che Trafigura lo aveva contattato nel 2019 cercando di aumentare in modo significativo il commercio di nichel con le sue società.

«La purezza non è importante»



Secondo il racconto di Gupta, durante un incontro nel giugno 2019 in un hotel a Palm Jumeirah di Dubai, è stato discusso del commercio di metalli che «somigliavano in qualche modo al nichel» come se fossero effettivamente nichel con Socrates Economou, l’allora capo del nichel di Trafigura, e Harshdeep Bhatia, un commerciante senior di Trafigura con sede a Mumbai.

I due commercianti di Trafigura «hanno sottolineato al signor Gupta che l’effettiva purezza, specifica e valore dei materiali effettivamente scambiati non era importante per Trafigura», afferma Gupta.Non è chiaro quali prove abbia fornito Gupta a sostegno dell’affermazione al di là del suo ricordo dell’incontro. Il deposito afferma che alcune delle ricevute di spedizione mostravano un codice utilizzato per identificare le merci indicando che veniva spedita della lega di nichel, anziché nichel puro.

I passi precedenti

Trafigura lo scorso febbraio ha ottenuto un ordine di congelamento pagamenti nei confronti di Gupta. Nei documenti depositati in tribunale all’epoca, Gupta aveva riconosciuto carenze nei propri controlli, incluso il pagamento dei carichi nonostante la mancanza del codice HS nei documenti di spedizione o l’assenza di un “certificato di analisi” che verifichi il contenuto dei carichi.

Un portavoce di Trafigura ha detto mercoledì che la società «non considera la difesa credibile e continuerà con forza a portare avanti la sua richiesta».Sia Economou che Bhatia hanno lasciato Trafigura sulla scia della presunta frode. Trafigura ha costantemente affermato di non ritenere che nessuno dei suoi dipendenti fosse complice.