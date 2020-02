Tragedia Frecciarossa, indagati i tecnici al lavoro sul deviatoio. Quei 500 metri fatali Lo scambio è rimasto in posizione sbagliata. Ma perché? Cattiva volontà o mancata verifica a causa dei tempi strettissimi concessi per la manutenzione?

La causa della tragedia del Frecciarossa a Livraga (Lodi) è racchiusa in 500 metri. È la distanza che i tecnici di Rfi (gestore della rete Ferrovie dello Stato) avrebbero dovuto percorrere la notte del 6 febbraio per controllare che lo scambio che ha provocato il deragliamento fosse davvero nella posizione “diritta”, che consente la circolazione normale. Non sembrano averlo fatto e per questo dalla sera di venerdì 7 febbraio sono indagati.

L'errore

Qualche ora prima erano stati sospesi da Rfi, che è giunta alla stessa ipotesi dei pm: i cinque tecnici la notte del 6 febbraio hanno fatto la manovra prescritta per lasciare quello scambio (il deviatoio n. 5) e per questo sono andati nel manufatto 500 metri più a nord. Ma non sarebbero poi tornati sui loro passi per controllare che la manovra fosse andata a buon fine. E il deragliamento, a quanto emerso sinora, pare dimostrare che non lo era.

Al momento sembra questa la spiegazione più probabile della nota delle 4,45 di quella notte, anticipata dal Sole 24 Ore.com nel primo pomeriggio del 6 febbraio: alla fine dei lavori, nei sistemi informatici Rfi era stata inserita la comunicazione con cui si confermava - erroneamente - che lo scambio era bloccato nella posizione normale. E quindi si dava il consenso alla ripresa della circolazione.

I lavori di quella notte

E dire che tutto nasce dal rigoroso rispetto dei programmi di manutenzione. Se quei tecnici avevano lavorato lì da mezzanotte alle 4,30, non era per riparare un guasto, ma per rispettare la scadenza entro la quale gli attuatori che muovono quello scambio dovevano essere sostituiti. Non perché rotti, ma per una precisa procedura pensata per prevenire ogni problema.

Ma, come spesso accade, non è facile conciliare la procedura di sicurezza con la vita reale: tutto deve essere fatto in meno di cinque ore. Quelle notturne in cui sulla linea non circolano treni. Se si presenta un intoppo, prima di ritardare la riapertura al traffico bisogna provare la soluzione alternativa: un ripristino temporaneo che consenta di riaprire subito. In sicurezza ma lasciando alle notti successive il ripristino definitivo.