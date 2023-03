Tragedia migranti Cutro, Piantedosi: grave falsità che Governo impedisce soccorsi. Provenzano (Pd): esecutivo sia accusato di strage

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

«Per la doverosa ricostruzione dei fatti, che in quella sede deve avvenire, sulla vicenda sta indagando la Procura della Repubblica di Crotone. Attenderemo, pertanto, con fiducia e rispetto l’esito degli accertamenti giudiziari». Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nella sua informativa alla Camera sul naufragio dei migranti al largo delle coste di Steccato di Cutro, nel crotonese. Il bilancio della tragedia dei migranti, ha spiegato, «non è ancora definitivo», ma «gli aggiornamenti giunti dalla Prefettura di Crotone portano il numero delle vittime a 72, di cui 28 minori, mentre i superstiti sono 80. Di questi, 54 sono accolti nel locale Centro di accoglienza richiedenti asilo, 12 nel Sistema Sai a Crotone, 8 sono ricoverati in ospedale, 2 minori non accompagnati sono stati collocati nelle strutture dedicate e 3 soggetti, presumibilmente gli scafisti, sono stati arrestati».

«I sopravvissuti sono afghani, iraniani, pakistani, palestinesi, siriani e somali. Appresa la notizia del naufragio - ha detto il responsabile del Viminale -, mi sono immediatamente recato a Cutro per testimoniare, a nome del Governo, il cordoglio per le vittime e la vicinanza ai superstiti, nonché alle Amministrazioni locali».



Loading...

Da Frontex no segnalazioni pericolo, tutela vita ha sempre priorità in interventi

Nel suo intervento Piantedosi ha messo in evidenza che «da Frontex non sono giunte segnalazioni di pericolo, non sono arrivate chiamate di soccorso. L’esigenza di tutela della vita - ha aggiunto - ha sempre la priorità, quale che sia l’iniziale natura dell’intervento operativo in mare. In altre parole, le attività di law enforcement, che fanno capo al Ministero dell’Interno, e quelle di soccorso in mare, che competono al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esigono la cooperazione e la sinergia tutte le volte che i contesti operativi concreti lo richiedono, e in primis quando si tratta di salvaguardare l’incolumità delle persone in mare».

Grave falsità che Governo impedisce soccorsi

«Il quadro normativo nazionale, peraltro sottoposto a vincoli di natura internazionale con specifico riguardo alla materia del soccorso in mare, non è assolutamente stato modificato dall’attuale Governo - ha continuato -. Peraltro, le modalità tecnico-operative dei salvataggi non possono essere in alcun modo sottoposte a condizionamenti di natura politica o a interventi esterni alla catena di comando. Dunque, sostenere che i soccorsi sarebbero stati condizionati o addirittura impediti dal Governo costituisce una grave falsità che offende, soprattutto, l’onore e la professionalità dei nostri operatori impegnati quotidianamente in mare, in scenari particolarmente difficili».

Da ottobre salvate oltre 36 mila persone

«Dal 22 ottobre 2022 al 27 febbraio 2023 - ha ricordato il ministro -, le nostre Autorità hanno gestito 407 eventi Sar, mettendo in salvo 24.601 persone. Nello stesso periodo, nel corso di 300 operazioni di polizia per il contrasto dell’immigrazione illegale, la sola Guardia di Finanza ha tratto in salvo 11.888 persone. Per un totale, tra Sar e law enforcement, di 36.489 persone salvate. Dunque, dati alla mano, è del tutto infondato che le missioni di law enforcement non siano in grado di effettuare anche salvataggi».