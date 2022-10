Tragedia del Mottarone, la Cassazione rigetta il tribunale del Riesame (ma dà ragione ai pm)

Per quanto ancora riguarda la decisione di apporre i forchettoni alle funi ed evitare che la funivia si fermasse per l’automatico azionarsi dell’azione frenante, la Cassazione sottolinea che «è conforme ai canoni di chiarezza e precisione» la costruzione «di una imputazione che si regge sul postulato secondo cui l’ing. Perocchio - trovandosi in posizione sovraordinata nella scala gerarchica aziendale e avendo il potere, quale direttore di esercizio, di fornire al personale dipendente indicazioni sugli adempimenti da espletare per garantire la sicurezza dei lavoratori - avrebbe istigato, per ragioni di convenienza economica (in attuazione, cioè, di una nitida strategia aziendale, nella cui cornice si iscrive anche l’omessa annotazione sui registri delle frequenti e reiterate defaillances nel funzionamento dell’impianto), Tadini - dipendente delle ferrovie del Mottarone con funzioni di capo servizio - a disattivare il sistema frenante d’emergenza e, precisamente, a omettere la rimozione del ceppo nell’orario di apertura della funivia al pubblico».

Per quanto riguarda la memoria difensiva di Nerini, ad avviso della Cassazione, il Tribunale del Riesame però «ha errato nel negare» l’ ingresso alla memoria di Nerini «perchè redatta in modo tale da rendere indistinguibili le considerazioni afferenti, rispettivamente, agli elementi già considerati con l’atto di appello e quelli di più recente formazione». Ora il Riesame rifarà l’udienza per Nerini e valuterà se togliere i domiciliari a Perocchio e inibirgli l’esercizio della professione come unica misura cautelare.

I giudici di Cassazione scrivono anche che :«è univocamente emerso che la cabina veniva regolarmente utilizzata, oltre che da turisti e viaggiatori, dai dipendenti della Ferrovie del Mottarone s.r.l. - per i giri di prova, le verifiche di funzionalità, gli spostamenti dall’una all’altra postazione - e delle ditte incaricate della manutenzione, onde è dato senz’altro apprezzarsi la sussistenza del carattere di diffusività del pericolo creato mediante la volontaria, e illecita, omissione delle cautele prescritte, dalla quale è scaturito, sul piano causale, disastro». L’inchiesta intanto si sta allargando verso i controlli probabilmente non effettuati nemmeno dagli uffici locali del ministero delle Infrastrutture, gli ex Ustif. Questi organi periferici avrebbero dovuto controllare sull’operato delle società di manutenzione.