Training in 4 studi su 10. Più conti e poco digitale

La ripartizione geografica

Sembra invece equilibrata la distribuzione delle attività la livello territoriale. A trainare la formazione è il Nord Ovest con il 28,1% dei corsi mono o pluriaziendali, seguito dal Sud con il 27,7 per cento. Il Nord Est si attesta sul 26,9% e ultimo il Centro con il 17,3 per cento. Questo quadro non coincide, però, con la ripartizione delle risorse in entrata: le casse di Fondoprofessioni sono infatti alimentate per l’88% dagli iscritti del Nord .

Per questo è sul tavolo del consiglio di amministrazione dell’ente un intervento correttivo per agganciare a ciascuna macroarea risorse proporzionali alle somme versate dagli iscritti. La clausola di favore per il Sud non dovrebbe superare il tetto del 15 per cento.

Le professioni dimenticate

Tra le strategie del Fondo per i prossimo futuro c’è quella di recuperare le professioni “dimenticate”, quelle cioè trascurate dall’offerta formativa. Per citarne alcune: i tecnici veterinari, quelli che operano negli uffici catastali, gli esperti della digitalizzazione negli studi. «Il cambiamento è epocale - conclude Natali - e la formazione non può stare alla finestra».