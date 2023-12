Trainline vola in Borsa, Great British Railways rinuncia a fare concorrenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Trainline in forte accelerazione alla Borsa di Londra dopo che il Ministero dei trasporti britannico ha ritirato la proposta di creare un nuovo sito web e una app per la vendita di biglietti ferroviari, che avrebbero fatto una concorrenza diretta al gruppo. Il titolo Trainline nel pomeriggio sale del 13% a 321,70 pence, mentre l’indice Ftse 100 cede lo 0,8%. In un comunicato diffuso ieri, dopo la chiusura della seduta, la società ha fatto notare la retromarcia governativa, pubblicata sul sito ufficiale del Governo.

Il rischio evitato

«Trainline prende nota che il Dipartimento dei Trasporti ha annunciato il ritiro delle proposte di creare un nuovo sito web e una app per Great British Railways», l’organismo pubblico di supervisione del trasporto ferroviario britannico, recita il comunicato della società britannica. La proposta era stata fatta per la prima volta dal Ministero il 20 maggio 2021, nell’ambito del Libro Bianco delle Ferrovie Britanniche e quel giorno il titolo Trainline era caduto del 23%. La decisione del Governo “elimina una possibile minaccia concorrenziale sul principale mercato di Trainline e, non c’e’ da sorprendersi, gli investitori hanno reagito di conseguenza e sono saliti a bordo”, commentano gli analisti di AJ Bell. Ora – aggiungono – l’attenzione del mercato può essere indirizzata sugli sforzi della società per svilupparsi in Europa dove i viaggi ferroviari sono più affidabili e più abbordabili e per consolidare la sua posizione sul mercato nazionale. Gli analisti di Barclays hanno migliorato la loro raccomandazione su Trainline a ‘neutrale’ da ‘vendere’, alzando l’obiettivo di prezzo a 355 pence da 270.