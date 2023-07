Tramonto nella piazza ovale di Jerash per il concerto al teatro romano

Ha il colore del miele la pietra arenaria con la quale in epoca romana sono state cesellate le meraviglie architettoniche di Jerash. Provoca gioia pura varcare poco prima del tramonto l'Arco di Adriano ovvero l'imperatore al quale va il merito di avere fortemente voluto questo sito in cui le strade colonnate, i Templi, il Ninfeo, il Teatro settentrionale e quello meridionale, la danza ellittica delle colonne che tratteggiano la piazza ovale fanno venire il capogiro tanta e assoluta è la maestosità di Jerash dove sino al prossimo 5 agosto andrà in scena il Festival for Culture and Arts.

