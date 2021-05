Tramtreno di Varese, fondo internazionale interessato al progetto

3' di lettura

C’è un fondo internazionale di matrice franco-americana (il cui nome, per il momento, non viene svelato), specializzato in infrastrutture, che si è fatto avanti per investire nel progetto tramtreno di Varese. Il cuore del progetto consiste nella trasformazione dell’attuale tratto ferroviario Varese-Laveno Mombello in tranvia, con intensificazione dei convogli a 4/6 l’ora e con un numero di fermate incrementato rispetto a quello delle stazioni attuali. In pratica nascerebbe una sorta di metropolitana di superficie con 16 fermate sull’attuale linea ferroviaria di Fnm (Ferrovie Nord Milano), conservando l’infastruttura di base che è del tutto compatibile con il nuovo servizio.

Un’opera che potrebbe, nel giro dei prossimi anni, non solo favorire un ridisegno della mobilità urbana e suburbana, superando le cesure rappresentate dai tracciati delle due linee ferroviarie di Fs e Ferrovie Nord, ma incoraggiare anche un’altra idea di città. I promotori del progetto hanno già reso possibile un primo contatto tra i rappresentanti del fondo estero e i dirigenti di Ferrovie Nord Milano.

L’investimento industriale richiesto dal progetto, sotto forma di acquisto convogli, modifiche alla linea ferroviaria, costruzione delle banchine per l’attesa dei passeggeri e così via, è stimato in circa 100 milioni di euro. A questi si aggiungono ulteriori 100 milioni per i lavori di risistemazione della viabilità intorno alle nuove fermate del tramtreno. Di conseguenza, parliamo di un’operazione infrastrutturale da oltre 200 milioni di euro.

I sostenitori del progetto parlano di «opportunità storica di rigenerazione del tessuto economico e sociale cittadino» e auspicano l’intervento della Regione Lombardia, chiamata a convocare un tavolo di lavoro con tutti i soggetti coinvolti: enti locali, Ferrovie Nord, investitori privati. Senza l’intervento della Regione, qualunque tentativo di passare dalla carta millimetrata al cantiere risulterebbe vano. Anche perché l’azionista di maggioranza di Fnm, il gruppo guidato da Andrea Gibelli, è proprio Regione Lombardia, con il 57,57% delle quote. I primi segnali che arrivano dalla Regione lasciano ben sperare per l’avvio di un percorso istituzionale, che superi la fase 1 (il comitato promotore privato) e sfoci in un’azione concreta.

Spiega Giovanni Arioli, portavoce del gruppo promotore privato: «Alla base del progetto tramtreno c’è una congettura ben precisa: così come nella seconda metà dell’Ottocento la costruzione delle due linee, Ferrovie dello Stato e Nord, promosse la crescita economica e sociale del nostro territorio, un nuovo assetto dell’infrastruttura ferroviaria consentirà di ridefinire i caratteri della città contemporanea in cui siamo già immersi, rilanciando Varese nell’area insubrica e nel più ampio contesto geografico di riferimento». Varese, insomma, come molte città europee che, in anni recenti, si sono ripensate proprio a partire dai modelli di trasporto pubblico sostenibile. Il tramtreno rappresenterebbe anche un’occasione di riscatto per quei territori un tempo sede di importanti insedimenti industriali e oggi alla ricerca di una nuova vocazione. Per esempio Comerio (dove è prevista una fermata del tramtreno), sede per lunghi anni della direzione generale di Whirlpool Emea e precedentemente dello stabilimento Ignis (elettrodomestici).