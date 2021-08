Tranne Max sono tutti molto Allegri

Manca la chiarezza. I dirigenti bianconeri dovrebbero avere il coraggio di dire che si è chiuso un ciclo, un grandissimo ciclo, e che per quello prossimo si sta lavorando con un po’ di soldi in meno rispetto al passato. Ma siccome questi dettagli non piacciono ai tifosi, si preferisce fare i finti tonti facendo credere che tutto sia come prima. Invece tutto cambia. E in fretta. Soprattutto in questo calcio post pandemico pieno di debiti e con tanti mattatori (Ronaldo, Lukaku, Donnarumma, Hakimi) che hanno già preso il volo per i club degli sceicchi e dei miliardari russi. Noi siamo più poverelli, ma a volte anche da poverelli (come ha dimostrato la nazionale di Roberto Mancini) si può conquistare un Europeo giocando un ottimo calcio. È una lezione che ci siamo già dimenticati. Si vede che l’estate sta finendo.

Paralimpiade. Che forza la meglio gioventù azzurra!

L’estate sta finendo però qualcosa di coinvolgente, dopo le magie olimpiche, è ancora in corso. Ce l’abbiamo davanti agli occhi ma facciamo fatica a vederlo perchè quando parte il campionato e il calciomercato noi italiani spegniamo mezza parte del cervello. Le magie di questi giorni vengono ancora da Tokyo dove l’Italia alle Paralimpiadi sta prolungando la sua bella estate. E non c’è solo l'irriducibile Bebe Vio che centra il bis d’oro nel fioretto dopo aver rischiato la vita per una infezione. Ci sono un sacco di altri ragazzi che ci hanno già fatto vincere 27 medaglie.

Sono un orgoglio italiano, un pezzo pregiato di un Paese che neppure sa d’averli giovani così in gamba. Campioni come Simone Barlaam, detto «Nemo» che a 21 anni, dopo i successi al Mondiale e all’Europeo, ha vinto anche l’oro con record paralimpico nei 50 stile libero. Oppure ragazze come Arjola Trimi prima nei 50 dorso. Sono così tanti, e così determinati, che si fatica a ricordarli tutti. E hanno così tanta forza, e straordinarie qualità umane, che diventa davvero imbarazzante fare confronti con i tweet di Messi e i post di Donnarumma che piagnucolano perchè devono andare al Paris Saint Germain. Poveracci, che vita grama! Lo sappiamo: si rischia di far retorica, di mettere assieme le mele con le pere, certo. Ma quando ce vo’, ce vo’.