Transcrime: «La carriera criminale dei mafiosi finisce sempre più in galera»

PRIMO REATO DI MAFIA PER DECENNIO DI NASCITA Loading...

In realtà, l'azione dello Stato contro le mafie si è rafforzata negli anni. Le pene per l'associazione mafiosa, introdotta nel 1982, sono aumentate in più occasioni. Anche gli organi di contrasto sono stati riorganizzati e consolidati, raggiungendo elevati livelli di professionalità e competenza. Questi sviluppi hanno colpito i mafiosi di diverse età in momenti differenti della loro vita. Analizzando le curve età-criminalità e il primo ingresso in carcere si può notare un'evoluzione significativa (figura 5). Nelle generazioni più giovani di mafiosi, il primo ingresso in carcere è avvenuto sempre prima: mentre i mafiosi nati prima degli anni '40 sono entrati in carcere principalmente a partire dai 50 anni di età, coloro che sono nati dopo il 1980 hanno varcato le soglie del carcere per la prima volta da ventenni. Le curve dei reati commessi sono strettamente collegate agli ingressi in carcere: non appena le carcerazioni cominciano a salire le curve dei reati interrompono la tendenza a crescere e invertono la direzione.

Come interpretare questi risultati? Il progressivo rafforzamento dell'azione dello Stato si è tradotto in indagini sempre più penetranti e dettagliate. I mafiosi delle generazioni più vecchie hanno trascorso una buona parte della loro vita in libertà, potendo così commettere un numero elevato di reati. L'azione repressiva è intervenuta quando queste generazioni avevano già varcato la soglia dei 40 e 50 anni. Per le generazioni più giovani, l'intervento statale è giunto in età molto più precoci. E ha portato a carcerazioni in giovane età, interrompendo prima le loro carriere criminali. Sulla base di queste riflessioni si può concludere che lo sforzo dello stato sul fronte della repressione penale e giudiziaria ha conseguito gli obiettivi di incapacitazione dei mafiosi, giungendo a sanzionare criminali giovani e che avrebbero potuto avere carriere criminali molto lunghe e prolifiche.

Peraltro, i dati probabilmente omettono in parte gli effetti degli aumenti delle pene introdotti negli ultimi anni, poiché riportano le condanne definitive fino al 2017. Ad esempio, le pene originariamente previste nel 1982 per la mera partecipazione ad associazione mafiosa erano da 3 a 6 anni di reclusione. Aumentate per tre volte, nel 2005, nel 2008 e, da ultimo, nel 2015, oggi le pene per la partecipazione semplice vanno da 10 a 15 anni di reclusione (con ulteriori aggravanti in caso di associazione armata e nel caso in cui l'associazione miri a controllare attività economiche finanziandole con i ricavi da delitti). Se, come è probabile, la tendenza riportata nei dati sarà confermata, le generazioni di mafiosi presenti e future andranno incontro in giovane età a pene ancora più severe che porteranno a lunghi periodi di detenzione. Le sanzioni avranno dunque un effetto di incapacitazione che porterà a una riduzione delle carriere criminali.

PERCENTUALE DEI REATI E PRIMO INGRESSO IN CARCERE Loading...

Quali politiche di prevenzione?

Sebbene i risultati dell'analisi delle carriere criminali dei mafiosi mostrino l'efficacia della risposta penale tradizionale, non si deve dimenticare che le mafie sono in grado di sostituire i membri arrestati e condannati tramite un costante processo di reclutamento. L'intervento penale infatti può colpire coloro che si rendono responsabili di reati, ma non è necessariamente lo strumento più adatto per prevenire che nuovi soggetti, prevalentemente giovani, siano reclutati dalle mafie.

È proprio con l'intento di studiare l'impatto di lungo termine di diverse politiche di prevenzione che il progetto PROTON ha sviluppato dei modelli di simulazione basata su agenti (agent-based modelling). Questi modelli consistono in simulazioni al computer di una società complessa, al cui interno diversi agenti interagiscono tra loro. Alcune di queste simulazioni, sviluppate da Transcrime - Università Cattolica e dal Laboratory of Agent-based Social Simulation (LABSS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, hanno ricostruito le dinamiche sociali e criminali che portano al reclutamento, simulando una società artificiale con le caratteristiche di Palermo (grazie alla collaborazione del Comune di Palermo che ha messo a disposizione dati anagrafici dettagliati).