Transizione ecologica, all’estero industria e ambiente viaggiano separati Gli esempi stranieri citati da M5S non prevedono l’accorpamento di sviluppo economico e ambiente. Varie le opzioni in campo per l’Italia di Carmine Fotina

Spagna, Francia, Svizzera, Costarica. Sono i modelli citati da Beppe Grillo, garante del Movimento Cinque Stelle, nelle esternazioni sui social (prima un post su Facebook il 6 febbraio, poi mercoledì 10 un tweet) con le quali ha lanciato la proposta di un “super ministero” per la Transizione ecologica. Proposta, che secondo quanto riferito dalle associazioni ambientaliste dopo l’incontro con Mario Draghi, il premier incaricato avrebbe intenzione di accogliere e di realizzare.

Le varie opzioni

Ma, al di là degli slogan e delle formule che potrebbero essere utili per ammiccare ai votanti M5S della piattaforma Rousseau, l’operazione andrà chiarita nei dettagli. Un conto sarebbe unificare il ministero dello Sviluppo economico (Mise) con il ministero dell’Ambiente, prima opzione nelle ambizioni di Grillo. Un altro discorso sarebbe limitarsi ad assegnare al ministero dell’Ambiente le competenze dello Sviluppo economico in campo energetico (seconda opzione) o al contrario allargare il raggio d’azione del Mise in senso più “green”. Strada ancora diversa sarebbe unire invece le competenze del Mit (Infrastruture e trasporti) con quelle dell’Ambiente. Insomma, è necessario attendere le scelte finali del premier incaricato per capire la reale portata di questa novità nella composizione del governo.

I rischi

Tenendo conto dei rischi di strappare l’energia, materia fortemente correlata alle politiche industriali nel secondo paese manifatturiero d’Europa, al ministero che è proprio il punto di riferimento dell’industria. E considerando che già oggi in realtà i due ministeri dialogano e interagiscono su tematiche energetiche comuni, come testimonia l’organizzazione del ministero dell’Ambiente che già include, guarda caso, un “Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi” competente tra l’altro su efficienza energetica, energie rinnovabili e mobilità sostenibile.

Ad ogni modo, per fare chiarezza, anche rispetto alle esternazioni che giungono dal Movimento Cinque Stelle, è utile sintetizzare l’organizzazione dei paesi citati come esempio.

Spagna

In Spagna esiste in effetti un “ministero per la Transizione ecologica e la sfida demografica”che si occupa oltre che delle tematiche ambientali e climatiche anche dell’energia. È nato assumendo competenze precedenti dei ministeri dell’Energia e dell’Agricoltura. Ma è totalmente distinto dal “ministero per l’Industria, il commercio e il turismo” che tra l’altro si occupa anche delle ricadute industriali dei dossier energetici.