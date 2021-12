Transizione ecologica e libertà d’investire nel futuro dell’Europa

I diplomatici europei brillano nell’incoraggiare le altre potenze ad accrescere le proprie aspirazioni in materia di clima. In questo senso, il Green deal sarà un test importante per l’Europa. Con le tensioni tra America e Cina in fase acuta, rimane da vedere quale sarà il ruolo dell’Europa nella prossima fase della diplomazia sul clima. Molto dipenderà dalla capacità che avrà di parlare con un’unica voce, invece di dipendere dai legami commerciali e bilaterali già esistenti tra i suoi Stati membri. Per usare il suo peso a livello mondiale, l’Europa deve agire come un blocco. Ma riuscirà a farlo?

Per i primi sei mesi del 2022, la Francia avrà la presidenza del Consiglio europeo. Tra i principali compiti di Parigi ci sarà quello di promuovere il pacchetto “Fit for 55” a livello nazionale e tra gli Stati membri. La Francia dovrà aiutare a raggiungere i target della Commissione all’interno di un’ampia gamma di contesti politici nazionali.

Non sarà facile navigare tra queste sfide politiche. Ma i leader europei dovrebbero ricordarsi che il Green deal è un invito a ripensare il contratto sociale. Invece di essere imposto come un approccio unico, dovrebbe essere presentato come un accordo tra i cittadini. Dato che richiede una nuova normativa, il Green deal rappresenta un’opportunità per un dibattito aperto su questioni critiche legate alla giustizia sociale e all’uguaglianza. Nel frattempo, il supporto per l’azione climatica continua a crescere. È significativo che un recente sondaggio in Francia abbia mostrato che circa nove elettori di centro destra su dieci credono che la tematica ambientale debba essere affrontata da tutti i partiti, in linea con il resto del continente.

Un modello che deve essere preso in considerazione è la Convenzione dei cittadini sul clima che è stata lanciata in Francia come risposta alle proteste dei gilet gialli nel 2018. Se da un lato il sostegno del governo alle proposte della convenzione è stato disomogeneo, dall’altro i sondaggi hanno mostrato che quasi tutte queste proposte hanno il sostegno della maggior parte del Paese. In questo risultato, sono evidenti gli ovvi ostacoli istituzionali che devono essere superati, ma è emerso anche molto del potenziale inutilizzato.

Come dimostra la crisi energetica che sta interessando la maggior parte dell’Europa, le preoccupazioni rispetto al pricing della CO2 sono elevate, anche se hanno contribuito solo in misura marginale al problema attuale. L’implementazione del piano “Fit for 55” solleverà diverse volte questo nodo. I legislatori dovranno affrontare questioni complesse e compromessi delicati nei casi in cui i prezzi più elevati delle emissioni di CO2 toccheranno i settori che interessano i portafogli dei cittadini, come il trasporto e il riscaldamento. Se si sommano queste sfide al compito di dover riqualificare interi segmenti della forza lavoro, in particolar modo nelle economie a uso intensivo di carburanti fossili, risultano evidenti i contorni delle battaglie politiche che l’Europa si troverà ad affrontare.