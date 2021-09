Transizione energetica: Cingolani all’Italian energy summit

2' di lettura

L'Italia si appresta a vivere una transizione energetica dai combustibili fossili alle rinnovabili che avrà le dimensioni di una rivoluzione copernicana, ma la cui realizzazione, proprio per questa imponenza presenta diverse problematiche, a partire dalle aste nazionali spesso deserte, dal rapporto con le istituzioni locali per il posizionamento dei nuovi impianti, dalle tempistiche da rispettare per ottenere i fondi europei e dalla gestione della migrazione stessa, con il ruolo del gas in primo piano.

A tracciare la road map del nostro Paese verso l'abbattimento dei gas serra fino alla neutralità carbonica entro il 2050 sarà il ministero della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervistato dal direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, mercoledì 29 settembre durante l'evento digitale “Italian Energy Summit - Verso un'Italia green: le prossime sfide della transizione energetica”, organizzato dallo stesso Sole 24 Ore.

Loading...

L'Italian Energy Summit si terrà nell'arco di due giornate, mercoledì 29, appunto, e giovedì 30 settembre, e vedrà, inoltre, i giornalisti del Sole 24 Ore intervistare i vertici dei maggiori player del settore in un momento, tra l'altro, delicatissimo che vede il Governo italiano impegnato a far fronte all'aumento delle bollette di luce e gas.

L'obiettivo sarà quello di analizzare il percorso della sostenibilità quale elemento centrale nelle strategie di investimento delle nostre imprese, la vera sfida del sistema imprenditoriale italiano del futuro prossimo.

Tema della prima giornata del summit sarà “la strategie energetica al centro delle nostre imprese: il futuro prossimo”, mentre quello della seconda “le nuove frontiere del mercato dell'energia: mobilità sostenibile, energia rinnovabile e idrogeno”, con le conclusioni a cura di Clara Poletti, commissario dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nonché presidente del board dei regolatori dell'Agenzia europea per la Cooperazione dei regolatori dell'energia (ACER).