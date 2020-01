Transizione energetica e mobilità sostenibile i driver della ripresa economica su scala europea di Josef Nierling

(Agf)

Dal dibattito in corso al World Economic Forum di Davos emerge in modo evidente come crescita e sostenibilità ambientale siano indissolubilmente legate, ma non necessariamente in conflitto. Ciò vale soprattutto per l'Europa. I Paesi europei, e l'Italia in primis, hanno sofferto nel 2019 la mancanza di crescita. Questa “malattia cronica” limita la disponibilità di risorse a sostegno del rilancio dell'economia, inclusi quegli investimenti di contrasto ai cambiamenti climatici.

Inoltre, la mancanza di una strategia comune aggregante, non consente di trasformare l'Europa in un gigante politico, oltre che economico, che possa competere nell'attuale scenario geopolitico dominato da USA e Cina.

Per questo, il Green Deal europeo, siglato a pochi giorni dal WEF, può avere una doppia valenza. In primo luogo ha come visione aggregante la leadership mondiale dell'Europa sulla green economy, con l'ambizioso obiettivo di avere zero impatto ambientale nel 2050. In secondo luogo, costituisce un'opportunità per rilanciare una crescita sostenibile e, soprattutto, inclusiva per tutti i paesi dell'Eu.

Infatti prevede, nel breve, un piano di investimenti ad hoc per sostenere economicamente tale transizione. Questi investimenti, distribuiti secondo un “giusto meccanismo di transizione”, supporteranno in particolare quei Paesi, quelle industrie, quelle aziende e quei lavoratori da riqualificare (in Italia potrebbe essere il caso dell'Ilva) che maggiormente vengono impattati dal passaggio alla green economy. Ciò è fondamentale anche per l'Italia: se la priorità del Paese è l'occupazione e la crescita, è necessario non subire il rallentamento dell'economia globale ma sostenere l'economia attraverso investimenti in infrastrutture che non aumentino il già elevato debito pubblico, come quelli previsti dal Green Deal.

Sono profondamente convinto che per rilanciare la crescita sia necessario spostare il focus dall'incentivazione del consumo all'investimento alla costruzione dell'infrastruttura green. In fin dei conti, questo è anche l'argomento essenziale di Greta Thunberg, che domina la scena a Davos.

Dobbiamo mettere in atto una rivoluzione, perché i miglioramenti e le efficienze incrementali non sono affatto sufficienti per raggiungere i risultati necessari per salvare il nostro Pianeta. Bisogna lavorare su molti fronti: imparare a creare prodotti pensati da subito secondo i concetti dell'economia circolare, ripensare le logiche produttive e distributive degli alimenti, rafforzare immediatamente il trasporto pubblico, passare ai motori elettrici, abbandonare la produzione di energia da combustibili fossili in favore delle fonti rinnovabili. Le competenze e le tecnologie per realizzare una trasformazione radicale ci sono e possono aiutare a trovare soluzioni più rapide ed economiche per rendere fattibile la transizione green.