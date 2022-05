Transizione energetica, l’aiuto dell’intelligenza artificiale

AllianceBernstein (AB), anche grazie ad un progetto di ricerca congiunto con la Columbia University, si è impegnata nello studio e miglioramento dei modelli di valutazione esistenti nell'ambito del cambiamento climatico. Secondo la casa di investimento, gli attuali credit score, infatti, non tengono conto di molteplici variabili, senza contare che dati storici spesso non possono essere considerati rilevanti in quanto non considerano i cambiamenti climatici in atto e non sono in grado di incorporare prontamente fenomeni imprevedibili. Le dinamiche del cambiamento climatico, inoltre, sono eterogenee e non è semplice associare il rischio all'emittente.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale

Un grande passo avanti, in questo senso, è reso possibile dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale (AI), non intesa in senso hollywoodiano o fantascientifico, ma considerata nella sua integrità.

Si parla di AI in riferimento al ramo dell'informatica preposto alla progettazione di macchine con caratteristiche prettamente umane, come l'interpretazione della realtà che le circonda o la capacità di prendere decisioni, sulla base dell'analisi dei big data e del machine learning. «Abbiamo esplorato l'intersezione tra la scienza del cambiamento climatico e l'investimento attraverso un linguaggio più fruibile per le nuove generazioni, grazie ad Andrea Moccia e con il supporto nostri esperti – ha ricordato Giovanni De Mare, Head of Italy di AllianceBernstein –. Portare questo tema all’attenzione di un grande pubblico è necessario per incoraggiare un futuro sostenibile nell'ambito degli investimenti, esplorando nuove opportunità e nuove sfide per le prossime generazioni. L'avvento del conflitto russo-ucraino potrebbe aver rallentato la discussione, ma ciò è legato a contingenze di breve periodo. Da un punto di vista secolare, il dialogo su un futuro sostenibile sarà imprescindibile».