Transizione energetica senza ideologie

In Italia ci si era avviati su questa strada con il Piano nazionale energia e clima (Pniec) del 2019, che prevedeva ambiziosi obiettivi generali di decarbonizzazione, accompagnati da specifici piani per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai), al fine di rendere le attività Oil & Gas compatibili con il generale processo di transizione, e introducendo contemporaneamente una moratoria sulle attività di prospezione di idrocarburi, in attesa di verificare la fattibilità ambientale dei progetti.

A distanza di due anni, è evidente la necessità di fare un punto, perché tutto è cambiato.

È sopraggiunta la pandemia, e con essa le crescenti difficoltà economico-sociali, i nuovi target di sostenibilità fissati da Bruxelles per il 2030, gli investimenti previsti dal Recovery Plan. Mentre l’Italia non ha neanche redatto il Pitesai, per inadempienze e ritardi dei decisori pubblici.

Una parte significativa del comparto energetico italiano si trova così oggi in una condizione di stallo: mancano i piani, la moratoria è in vigore fino al prossimo mese di agosto, le imprese non sanno che futuro le attende.

Pur essendo chiaro a chiunque che solo utilizzando le risorse nazionali di idrocarburi si potrà realizzare una transizione intelligente, che tenga insieme un crescente sviluppo delle rinnovabili (a partire dalle elettriche), la sostituzione delle vecchie centrali a carbone ancora in esercizio con moderni impianti alimentati a gas naturale, e contando anche su piccoli impianti a gas a ciclo aperto per compensare rapidamente i fabbisogni sulla rete elettrica, garantendone la sicurezza (i cosiddetti peaking, necessari per scongiurare i blackout).