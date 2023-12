Transizione green, arriva l’alleanza tra Ferrari e Philip Morris

Ascolta la versione audio dell'articolo

È un’alleanza in nome dell’innovazione energetica che fa notizia anche solo per la stazza dei due partner. Da un lato la Ferrari con i suoi 5mila dipendenti a Maranello e un fatturato che si prepara a sfiorare i 6 miliardi di euro. Dall’altro Philip Morris Italia (PMI), la controllata del colosso americano del tabacco da 80 miliardi di dollari, che nel nostro Paese genera un impatto economico diretto di 1,4 miliardi di euro e in provincia di Bologna dà lavoro a 2.100 persone. L’accordo, che si inserisce in una partnership strategica lunga mezzo secolo tra i due big, prevede che Ferrari e PMI mettano a sistema le rispettive competenze tecnologiche per esplorare nuove soluzioni in grado di accelerare il percorso di decarbonizzazione dei rispettivi stabilimenti produttivi di Maranello e Crespellano, situati a 30 chilometri di distanza l’uno dall’altro, sotto la via Emilia. Puntando sull’elettrificazione industriale e su generazione, stoccaggio e trasformazione di energia rinnovabile.



Lo studio sullo stoccaggio di energia a lunga durata

Il primo studio di Ferrari E-Lab (questo il nome del progetto) esplorerà la fattibilità delle tecnologie di stoccaggio dell’energia a lunga durata e dovrebbe essere completato entro il terzo trimestre del 2024. «Condividiamo il desiderio di fare evolvere la nostra cinquantennale collaborazione nel segno dell’open innovation. Collaboreremo alla ricerca di nuove soluzioni tecnologiche per sviluppare e ottimizzare l’uso dell’energia nei nostri processi industriali. Possiamo imparare molto dall’unione di team altamente specializzati provenienti da settori diversi», commenta il chief executive officer di Ferrari, Benedetto Vigna.In parallelo alla collaborare con Ferrari «continuiamo a implementare la nostra strategia per la decarbonizzazione su tre fronti che includono la riduzione del consumo di combustibili fossili, il passaggio a energie rinnovabili e la compensazione delle emissioni inevitabili. Siamo particolarmente interessati a esplorare il potenziale che l’elettrificazione industriale potrebbe giocare nella nostra strategia», sottolinea Scott Coutts, senior vicepresident di PMI, che a Crespellano dal 2013 a oggi ha investito quasi 2 miliardi di euro, realizzando la più grande fabbrica ex novo costruita in Italia in questo millennio, 110mila mq area produttiva su un’area di 310mila mq.

Il modello di Philip Morris

Già oggi il 100% dell’energia elettrica utilizzata nella sede di Philip Morris Manufacturing&Technology Bologna proviene da fonti rinnovabili, in parte anche grazie ad autoproduzione tramite l’impianto fotovoltaico di 30mila mq e una potenza nominale di 15MW. I pannelli occupano il 75% della superficie utilizzabile dello stabilimento e forniscono il 10% dell’energia utilizzata.

... e quello di Ferrari

A Maranello Ferrari sta costruendo invece altri 100mila mq di stabilimento (525mila mq totali) e negli ultimi due anni ha installato 5.476 pannelli solari e un impianto di celle a combustibile a ossido solido da 1 MW, che fornisce il 5% dell’energia necessaria alle attività produttive dell’azienda, riducendo allo stesso tempo il consumo di carburante e le emissioni. Ed è di quest’anno la firma sull’accordo per la creazione della Comunità Energetica Ferrari, la prima di tipo industriale mai promossa e sostenuta in Italia da un’azienda a beneficio del proprio territorio. Il progetto prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico da circa 1 MW di potenza, su un terreno di 10mila mq attualmente inutilizzato di proprietà del Cavallino, adiacente al Circuito di Fiorano, la cui energia sarà messa a disposizione della comunità locale.