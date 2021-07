Transizione green, Fink (BlackRock): «Mai vista una cosa del genere in 40 anni»

Domanda e offerta

In secondo luogo, mentre si va avanti con la transizione energetica, bisogna evitare che i prezzi dei carburanti schizzino verso l’alto: «Dobbiamo assicurarci di spingere tanto sul lato della domanda quanto sul lato dell’offerta. Altrimenti rischiamo una crisi di approvvigionamento che farà lievitare i costi per i consumatori, soprattutto quelli che meno se lo possono permettere, e rischia di rendere politicamente insostenibile la transizione».



Ecco dunque l’altro rischio all’orizzonte, nemmeno tanto lontano: «Il divario di costo tra le tecnologie pulite e quelle che emettono maggiori quantità di gas serra è ancora enorme». Bisogna dunque «lavorare per ridurre il green premium», e chiudere questo gap. Altrimenti «l’aumento dei prezzi del petrolio significherà solo una maggiore dipendenza dal carbone nel mondo emergente. Quindi dobbiamo gestire la curva di domanda e offerta in maniera più efficace».

Fino ad oggi tutta l’attenzione si è concentrata «sul lato dell’offerta, mentre si sta facendo molto poco sulla domanda. In effetti, in questo momento la domanda di idrocarburi sta effettivamente accelerando, facendo salire i prezzi dell’energia».

Il rischio populismo

Quello dei prezzi dei carburanti è un elemento determinante per non far inceppare la transizione energetica. Spiega Fink: «Dobbiamo chiederci: le persone accetteranno il petrolio a 100 o 120 dollari, anche a breve termine?». E aggiunge: «Mentre alcuni vedono prezzi più alti come un modo per limitare la domanda, l’aumento dei costi nel settore energetico seminerà solo una maggiore disuguaglianza economica e un mondo di “abbienti e non abbienti”. Ciò alimenterà la polarizzazione politica e abbiamo già visto come i leader populisti possono annullare anni di lavoro e progressi con poco più di un singolo tweet».

Per ridurre il costo delle tecnologie green, però, non basteranno i soldi pubblici «dobbiamo impegnarci seriamente nell’attrarre capitali privati per l’innovazione tecnologica». Approcci diversi, faranno arenare la transizione energetica.