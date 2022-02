Transizione verde e rischi di prendere decisioni affrettate

La finalità e il valore di questo percorso sono entrati a far parte della nostra quotidianità, non solo nei comportamenti individuali, ma anche negli orientamenti e negli investimenti dell’economia e delle imprese.

Ed è proprio il sistema industriale, in particolare quello italiano, ad aver pienamente aderito a questo indirizzo, investendo in tecnologie, competenze, innovazioni di processo e prodotto, per concorrere agli obiettivi di decarbonizzazione e inclusione sociale, elementi cardine del Green New Deal.

L’industria italiana, infatti, esprime una leadership indiscussa a livello europeo nel processo di transizione ecologica, come certificano i più autorevoli rapporti nazionali ed internazionali.

Questa consapevolezza ci pone nella condizione di poter affermare che non condividiamo alcune recenti scelte di indirizzo normativo espresse dall’Europa sui tempi e sui modi per conseguire gli obiettivi di sostenibilità.

In prima istanza, se è vero che uno dei primi principi della transizione ecologica sia l’inclusione, senza che nessuno venga lasciato indietro, questo non trova riscontro nelle decisioni e negli indirizzi delle Istituzioni europee. Si tratta di scelte che non tengono conto degli impatti, sia a livello economico che sociale, a maggior ragione per i Paesi come l’Italia, in cui la produzione industriale ha una quota importante sul Pil.