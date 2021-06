Translated, round da 30 milioni guidato da Ardian Growth

2' di lettura

Round da 30 milioni per Translated. Nell’ambito dell’operazione Ardian ha investito 25 milioni di dollari con il fondo Ardian Growth. «Crediamo che permettere a tutti di capire una lingua e di essere capiti sia una delle più grandi sfide dell’umanità. Più le persone saranno in grado di comunicare tra loro, più sarà facile per l’umanità raggiungere grandi traguardi. Abbiamo deciso di collaborare con Ardian perché condivide con noi il valore della diversità, ci permette diaccelerare l'attuazione dei nostri piani e ha il DNA e i mezzi per farlo nel lungo periodo» commenta Marco Trombetti, co-founder e ceo della società.

Translated, che ha sedi in Italia e negli Stati Uniti, ha sviluppato la propria piattaforma di traduzione end-to-end e successivamente ModernMT, il software proprietario di traduzione automatica neurale adattiva. Grazie a queste tecnologie e alla rete di 200.000 traduttori professionisti, l'azienda ha registrato negli ultimi anni una crescita organica del 30% su base annua. Translated serve piattaforme tecnologiche globali come Airbnb, Google e Uber e più di una decina di migliaia di piccole e medie impreseinternazionali. Il team di Ardian Growth ha deciso di sostenere i fondatori Isabelle Andrieu e Marco Trombetti nel campo dell'IA e della traduzione.Con questo investimento, Ardian favorirà ulteriormente la crescita di Translated e l'adozione della sua piattaforma basata sull'intelligenza artificiale in Europa e negli Stati Uniti.

Loading...

Per approfondire Startup, Alberto Dalmasso: «Avremo altri unicorni in Italia nei prossimi anni» Leggi l’intervista

«Sono entusiasta per il traguardo raggiunto finora grazie alla nostra determinazione, al duro lavoro e altalento del nostro team. Siamo pieni di entusiasmo pronti a proseguire questoincredibile viaggio» commenta Isabelle Andreu, co-fondatrice di Translated, mentre Laurent Foata, head of Ardian Growth, ha dichiarato: «Fondata e autofinanziata da imprenditori di talento come Marco e Isabelle, Translated registra già oltre il 50% delle vendite negli USA. Questi risultati straordinari sono in sintonia con la filosofia di investimento di Ardian Growth e in linea con il percorso delle nostre aziende disoftware».