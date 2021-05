Transport&Environment: dal 2035 le auto elettriche al 100% delle vendite. Come? Basta vietare la vendita delle altre

3' di lettura

TrLe auto elettriche saranno più economiche da produrre in Europa a far data dal 2027 e per il 2035 potrebbero arrivare al 100% delle vendite, sempre in Europa. È quanto riporta Transport&Environment (T&E), ONG per la mobilità sostenibile, sulla base di uno studio che essa stessa ha commissionato a Bloomberg.

Il prezzo eccessivo, per non dire fuori mercato, è ritenuto da tanti l'ostacolo principale all'adozione dell'auto full electric (BEV) da parte degli automobilisti. In verità non è proprio così. Una recente indagine di AgitaLab, un think tank, ha fatto emergere che, secondo gli addetti ai lavori, il prezzo è sì determinante per il 33%, ma ancor più lo sono la disponibilità di un posto auto dove avere la colonnina di ricarica (70%) e una quotidianità fatta di spostamenti compresi entro un range di 50/70 chilometri (45%).

Però almeno il prezzo non dovrebbe essere più un problema, secondo Julia Poliscanova di T&E: “I veicoli elettrici saranno una realtà per tutti i nuovi acquirenti entro sei anni. Saranno più economici dei motori a combustione.”

Pertanto, i clienti sono avvisati: ancora qualche anno di pazienza e poi potranno valutare l'acquisto di un veicolo elettrico senza dover pagare di più. Sono stati oltre un secolo con i motori termici, potranno certamente tirare altri sei anni.L'altra previsione, non necessariamente collegata a questa riduzione del prezzo, riguarda le vendite di auto elettriche, che non marciano come tanti si aspettavano, ormai sorpassate non solo dalle ibride ma pure dalle plug-in (spina+serbatoio, cioè zero pensieri e fastidi). Lo studio sostiene, con le parole della Poliscanova, che: “Con le giuste politiche, auto e furgoni elettrici a batteria possono raggiungere il 100% delle vendite entro il 2035 nell'Europa occidentale, meridionale e persino orientale.”

A prima vista potrebbe apparire una previsione irrealistica, sganciata dalla realtà. In verità, T&E ha trovato un modo semplice per raggiungere l'obiettivo del 100% delle vendite: ha chiesto all'UE di inasprire gli obiettivi di emissioni negli anni 2020 e di fissare il 2035 come data di fine per la vendita di nuovi veicoli inquinanti. È probabile che siano nel giusto nel senso che, se non vengono bloccate le vendite di auto termiche, quelle delle elettriche potrebbero non arrivare mai a quote importanti. Anche perché i costruttori, che pure si stanno sgolando per convincere i clienti a salire su un'auto a batteria, non puntano assolutamente al 100%, ma solo a una percentuale sufficiente a evitare le multe. Un paio d'anni fa Alix Partners, società di consulenza, aveva stimato necessario il 4% delle vendite.



Senza scomodare concetti quali economia di mercato e democrazia liberale, resta da vedere quanto l'UE e soprattutto gli Stati membri ritengano percorribili queste “giuste politiche”. Per adesso, e forse ci può essere questo alla base della ricerca di T&E, l'UE ha appena fatto un passo indietro, alzando il limite di emissioni di ossidi di azoto (NOx) per i motori Euro7 da 10 a 30 mg/km, rendendo semplicemente possibile ciò che altrimenti sarebbe stato impossibile produrre. Anche perché queste restrizioni eccessive, oltre a distruggere la competitività dell'industria e con essa centinaia di migliaia di posti di lavoro, produrrebbero nel mercato il cosiddetto “effetto Cuba”: la conservazione sine die delle auto già in circolazione, rallentando il ricambio.