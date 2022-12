Traoré e il brutto scherzo della banana marcia

2' di lettura

I quotidiani hanno dato ampio risalto alla notizia di quel rugbista della nazionale italiana nato in Guinea, Cherif Traoré, che si è giustamente indignato quando, alla festa natalizia con i compagni di squadra, ha trovato sotto l'albero un pacco con dentro una banana marcia. Un dono particolarmente indigesto per Cherif tanto più che, stando alle cronache, i suoi colleghi avrebbero accolto con scherno quel dono fatto al giocatore di origini africane. Pur con tutte le attenuanti del caso - quella festa, più che natalizia, sarebbe stata goliardica –, resta, comunque, del tutto riprovevole il tiro mancino fatto al nostro nazionale di origini africane.

Ma al di là dei tanti “j'accuse” per quella strenna così poco opportuna che non può essere certo considerata come un semplice scherzo, il problema è anche un altro perché dobbiamo registrare - dopo il nuovo braccio di ferro con la Francia e con l'Europa sugli sbarchi degli immigrati lungo le nostre coste mediterranee – come in Italia sia in atto l'ennesima “escalation” razziale. Anche perché non è certo la prima volta che, per offendere, si ricorre anche da noi all'uso delle banane. Un caso capitò pure al sottoscritto e quell'episodio merita di essere ricordato perché dimostra che, nonostante i dibattiti, le crociate e tutto il resto, i problemi, purtroppo, restano sempre sul tappeto. Almeno in Italia.

Loading...

Dunque, eravamo nell'estate del 2013, quasi dieci anni fa, e venni chiamato a moderare da giornalista un dibattito pubblico alla Festa dell'Unità che si stava svolgendo a Cervia e che aveva come protagonista Cecile Kyenge, originaria della Repubblica Democratica del Congo, medico oculista ma, soprattutto, ministro per l'Integrazione nel governo presieduto da Enrico Letta. Già allora la battaglia contro i “vu cumprà” sbarcati sulle nostre spiagge aveva raggiunto livelli altissimi e, quella sera, durante il dibattito, piovvero sul palco due banane lanciate da qualche sconosciuto. Anche dieci anni fa la condanna per quel lancio fu particolarmente forte ma, come si vede, nulla sembra cambiato. Anzi, la situazione appare addirittura peggiorata perché almeno, in quel brutto gesto del 2013 contro la Kyenge, le banane non erano marce. Non solo: mentre Cherif non ha incassato bene il brutto regalo, l'allora ministro per l'Integrazione fece buon viso a cattivo gioco. Si limitò a dire, dopo il fallito tiro al bersaglio, che quelle banane potevano essere usate in un altro modo dandole a chi avesse fame. Morale della favola, siamo alle solite: cerchiamo di predicare bene, ma continuiamo a razzolare male. Sono trascorsi due lustri e siamo ancora con il “regalo” delle solite banane.