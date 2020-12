Trapani: «Nel nostro radar i terzisti della moda per garantire una filiera trasparente» La holding Florence, a cui partecipa anche la Italmobiliare di Pesenti, ha definito l’ultima acquisizione che porta a 4 i piccoli-medi produttori italiani d’eccellenza che lavorano per Lvmh, Chanel, Kering e Hermès di Silvia Pieraccini

Quando è stata annunciata, due mesi fa, la nascita della holding Florence ha suscitato stupore e interesse nel mondo della moda. Non solo perché ha segnato il ritorno nel lusso di Francesco Trapani, 63 anni, ex amministratore delegato di Bulgari (fino al 2011) e poi (fino al 2016) a capo della divisione Watches e Jewellery di Lvmh dopo che l’azienda di gioielli di famiglia era entrata a far parte del gruppo francese.

L’interesse per l’operazione Florence è legata anche al peso degli investitori che l’hanno promossa – un consorzio formato dalla Vam Investments guidata dallo stesso Trapani con Fondo italiano di investimento e Italmobiliare di Carlo Pesenti – e per il focus insolito: nel mirino non c’è l’acquisizione di marchi più o meno famosi, ma di piccoli-medi produttori italiani d’eccellenza che lavorano per terzi, soprattutto per i grandi brand internazionali. Finora le aziende acquisite sono tre, tutte e tre toscane, familiari e storiche: la pisana Giuntini (outerwear), l’empolese Ciemmeci Fashion (abbigliamento in pelle) e l’aretina Mely's (maglieria), produttori per Chanel, Hermès, per i marchi dei gruppi Lvmh e Kering. Ma il quarto tassello è già pronto: il 21 dicembre Florence ha firmato una lettera d’intenti per rilevare un produttore di abbigliamento in jersey.

Presidente Trapani, perché guardate ai terzisti?

Perché facendo leva sulle loro competenze specifiche vogliamo creare una piattaforma produttiva grande, articolata e solida dal punto di vista finanziario. Il settore moda è stato bravo nel fare aziende con grande capacità creativa e realizzativa a costi competitivi, flessibili per soddisfare i capricci dei grandi marchi. Ma queste aziende produttive hanno anche dei difettucci.

Francesco Trapani

Quali difetti?

Sono aziende piccole, con una struttura finanziaria fragile, hanno un’organizzazione molto semplice e, elemento che sta diventando strategico, hanno difficoltà a garantire il pieno rispetto di tutte le regole della sostenibilità per “proteggere” la reputazione dei marchi-clienti. Marchi che invece vogliono trasparenza nella catena di fornitura.

La reputazione oggi è un valore?

Le faccio un esempio. Tempo fa una società quotata in Inghilterra che vende abbigliamento su Internet si è ritrovata con un fornitore che non pagava il salario minimo ai dipendenti. I social network l’hanno accusata di comportarsi male e hanno invitato a non comprare più i suoi prodotti. Dopo una settimana le vendite della società quotata erano scese del 50%.