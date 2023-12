Trascritta in Italia l’adozione straniera anche se i genitori non sono sposati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sì al riconoscimento dell’adozione fatta all’estero da cittadini italiani anche se non sposati. L’ufficiale di Stato civile non può, infatti, rifiutarsi di riconoscere gli effetti della sentenza straniera di adozione di una minore da parte di una coppia con doppia cittadinanza, italiana e americana, solo perché manca il sì istituzionale. La trascrizione, con l’acquisto per la bimba della cittadinanza italiana, non comporta una violazione dell’ordine pubblico. Partendo da questo principio la Cassazione ha accolto il ricorso di una coppia, residente a San Francisco, contro il sindaco di Milano, nella sua qualità di ufficiale di stato civile e di Governo, al quale la corte d’Appello aveva invece dato ragione.

La doppia cittadinanza

Secondo la Corte territoriale, infatti, la mancata rinuncia da parte della coppia alla cittadinanza italiana li rendeva soggetti alla legge nazionale, che impone per l’adozione, il vincolo del matrimonio da almeno tre anni, oltre che l’idoneità all’adozione internazionale dopo un percorso ad hoc. Un ragionamento che la Suprema corte smonta. Come primo passo i giudici di legittimità chiariscono che, nel caso esaminato, non si può parlare di adozione internazionale, ma di adozione estera, o interna come l’avevano definita i ricorrenti.

Differenza tra adozione internazionale ed estera

L’adozione internazionale scatta, infatti, solo quando il suo riconoscimento comporta lo sradicamento del minore dallo Stato di origine. Circostanza che, nello specifico, non c’era perché la bambina era nata negli Usa dove risiedevano i genitori. L’adozione in questione andava dunque qualificata come estera e non poteva essere considerata al pari di quelle di comodo, ottenute, con il cosiddetto forum shopping, da uno stato straniero di manica larga, per aggirare le norme interne più rigorose. La trascrizione automatica del provvedimento che la certifica va quindi considerata in linea sia con il diritto internazionale. Fonti che tutelano i minori da ogni discriminazione e da ingiustificate disparità di trattamento rispetto al loro status filiale. Il riferimento è, in particolare, al diritto all’identità e al diritto di crescere nel nucleo familiare che sia in grado di garantire al meglio uno sviluppo psico fisico e relazionale equilibrato.

I vari modelli di genitorialità

Garanzie che hanno portato a creare più modelli di genitorialità adottiva, in vista di un unico obiettivo: conservare la continuità affettiva e relazionale nata nella comunità familiare. Via libera dunque al riconoscimento in automatico dell’adozione fatta oltreoceano, che consente alla minore di acquisire la cittadinanza italiana e la autorizza a trattenersi sul territorio, oltre i periodi consentiti dalle norme sull’immigrazione. Un ok che va dato, precisano i giudici di legittimità, «anche a prescindere dall’accertamento in concreto della piena rispondenza del provvedimento giudiziale straniero all’interesse del minore». Un best interest of the child che, comunque nello specifico, viene affermato dalla Cassazione.