Trasferimento dati, aziende chiamate orientarsi tra sistemi diversi

Da un recente dato pubblicato da Alibaba Italia si evince che dalla sua apertura nel 2015, circa 500 società italiane hanno venduto più di mille marchi in Cina sulle sue piattaforme B2C. Ogni vendita corrisponde alla raccolta di dati personali di compratori cinesi. Il numero aumenta ancora di più se pensiamo a quanti dipendenti le società italiane impiegano in Cina e quanti dei loro dati personali vengono inviati all'ufficio delle risorse umane in Italia. La situazione è molto differente quando si parla invece di scambio di dati tra Europa e Stati Uniti dove da qualche mese è entrato in vigore un nuovo framework normativo.

Alla luce delle complicate normative e delle tensioni geopolitiche, come si devono comportare le aziende italiane quando raccolgono e trasferiscono dati con la Cina e con gli Stati Uniti?

Le regole tra Europea e Stati Uniti

Con riferimento al trasferimento dei dati dalla Ue agli Usa, il 10 luglio 2023 la Commissione Europea ha adottato la decisione di adeguatezza sullo Ue-Us Data Privacy Framework che sostituisce il Privacy Shield invalidato nel 2020 nella sua decisione Schrems II. La decisione di adeguatezza conclude che gli Stati Uniti assicurano un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Ue alle aziende che partecipano al Framework. Le organizzazioni europee sono in grado di trasferire dati personali alle società partecipanti negli Usa, senza dover mettere in atto ulteriori garanzie di protezione dei dati. Le aziende statunitensi possono certificare la loro partecipazione al Framework impegnandosi a rispettare una serie dettagliata di obblighi in materia di privacy.

In Cina da giugno c’è una nuova procedura

Guardando al sistema cinese invece, il primo aspetto da considerare è che la raccolta ed il trasferimento dei dati in Cina è fortemente regolamentato per proteggere gli individui, tuttavia lo stato può richiedere l'accesso ai dati se lo ritiene strategico per la sicurezza nazionale.

Dal primo giugno 2023 è in vigore l'obbligo per le aziende basate in Cina di seguire una procedura per il trasferimento (esportazione) di dati personali all'estero. L' esportazione non si riferisce solo al movimento fisico o il trasferimento di dati personali dalla Cina, ma anche all'accesso da parte di aziende estere ai dati personali archiviati in Cina.