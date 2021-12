Trasferimento per ricongiungimento familiare anche al militare che convive

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non si può negare il trasferimento del militare, per ricongiungimento familiare, in caso di more uxorio. La vicenda terminata con una sentenza (00829/2021) del Tar di Cagliari è presto ricostruita.

I dettagli della vicenda

Nel 2019 (il 13 dicembre), un maresciallo dei carabinieri, che presta servizio, in qualità di addetto, assieme alla compagna avvia il procedimento per l'istituzione della «convivenza di fatto e della relativa modifica anagrafica della relazione di parentela in convivente di fatto», (a norma dell'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 76/2016). A febbraio del 2020 informa il comando Legione Carabinieri di Sardegna «di aver costituito una famiglia anagrafica e di avere un rapporto more uxorio con una donna». Successivamente la signora vince un concorso da ostetrica in un'azienda ospedaliera fuori regione. Inizia a lavorare il 1° agosto. Due settimane più tardi il maresciallo presenta istanza di trasferimento per «ricongiungimento familiare».

A dicembre arriva la risposta dal comando generale dell'Arma che rigetta l'istanza dichiarandola inammissibile in assenza del presupposto che legittimi la sua presentazione perché «solo il coniugio, e non anche la convivenza di fatto, potesse essere messo a fondamento della richiesta di ricongiungimento familiare». C'è quindi il ricorso al Tar. Il militare chiede, previa sospensiva, l'annullamento del provvedimento.

Le pronunce di Tar e Consiglio di Stato

Il Tribunale amministrativo regionale respinge, a marzo 2021, l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato. C'è poi l'ordinanza del Consiglio di Stato che in sede d'appello riforma «con ampia motivazione tale decisione» e accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado «ai fini di una sollecita definizione del giudizio». Il Consiglio di Stato, come ricostruisce la sentenza, evidenzia che l'Amministrazione «alla stregua di quanto è dato evincere dalla lettura della determinazione in prime cure avversata, non parrebbe allo stato aver posto, a fondamento del denegato accoglimento della suindicata istanza, la presenza di ostative esigenze di servizio (pur se nell'atto impugnato v'è menzione, sul punto, di talune perplessità espresse dalla catena di comando)».

Non solo, come si evidenzia nel provvedimento «il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che le ragioni del ricorrente potevano trovare adeguata tutela attraverso la trattazione sollecita del merito della controversia». Quindi le memorie delle parti e l'udienza pubblica il 17 novembre 2021.