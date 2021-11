Trasferimento titoli difficile per molti clienti ex Binck ora passata a Saxo bank

Ascolta la versione audio dell'articolo

La vicenda dei ritardi nel trasferimento titoli degli ex clienti BinckBank, trattata in diversi reclami da Plus24 nei mesi scorsi, è arrivata addirittura in Senato con un’interrogazione diretta al ministro dell’economia Daniele Franco. A firmarla Elio Lanutti e Luisa Angrisani. I senatori chiedono persino se lo scopo dei tanti ritardi nelle operazioni non sia «di portare alla disperazione i clienti apprensivi che rinuncerebbero al richiesto trasferimento dei dossier presso la concorrenza pur di riottenere...