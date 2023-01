Trasformare l’incertezza in opportunità: le indicazioni strategiche per il 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

Immaginare, anzi re-immaginare i capisaldi della propria organizzazione per essere pronti ad affrontare eventuali nuove “turbolenze” di natura socio-economica e gestire gli impatti dell’evoluzione tecnologica, pilotando al meglio il cambiamento di processi e modelli di business. Per i prossimi dodici mesi e gli anni successivi. Con l’inizio del nuovo anno, il management è chiamato ad interpretare lo scenario in cui opera la propria azienda dando concretezza alle rispettive “road map” e come da tradizione gli analisti di Gartner hanno stilato una sorta di vademecum per suggerire ai C-Level le linee strategiche da seguire.

Il tema principale delle “prediction” per il 2023, come ha sottolineato in una nota anche Daryl Plummer, VP Distinguished Analyst e Fellow di Gartner, “è cogliere l’incertezza e cambiare le aspettative, un imperativo che spinge le organizzazioni a concentrarsi sull’anello più debole della catena del loro successo, e cioè sé stesse, e riconosce che l’incertezza non è solo un insieme di rischi ma anche un ricettacolo di opportunità”.

La chiave per sbloccare queste opportunità è per l'appunto re-immaginare le diversi ipotesi (e in modo particolare quelle radicate in un passato pre-digitale) che riguardano in modo particolare le modalità di lavoro e la relazione tra clienti e fornitori. “Le comodità dell’essere sempre coerenti - ha aggiunto ancora il manager di Gartner - sono un danno per la crescita di qualsiasi azienda che cerca di essere leader in un mondo moderno e digitale pieno di incognite”.

Una riflessione puntuale e al contempo “scomoda”, dettata dalla consuetudine che vede generalmente un’organizzazione essere poco propensa ai cambiamenti e più avvezza alla stabilità che non all’innovazione. E invece, come sostiene esplicitamente Plummer, “i manager devono ammettere la possibilità di fallire come mezzo per trovare il successo, ma questo richiede flessibilità e la volontà di abbandonare i vecchi modi di pensare e i vecchi modelli di azione”.

La ricetta per promuovere e supportare questo approccio sono diverse e non lineari, abbracciano tematiche come l’adozione di tecnologie di automazione e di intelligenza artificiale per migliorare la sostenibilità ma anche questioni di carattere organizzativo come la maggiore flessibilità per lo svolgimento delle diverse mansioni in azienda. Gli analisi della società americana hanno delineato nello specifico una serie di indicazioni finalizzate a rendere le imprese più adattabili al cambiamento e pronte ad affrontare qualsiasi evenienza.