Trasformare lo Stato e il suo ruolo per affrontare le sfide post virus Il settore pubblico può creare e operare nei mercati a fianco delle organizzazioni produttive per contribuire a una crescita più sostenibile di Mariana Mazzucato

L’Italia che rinasce non potrà essere l’Italia di prima. Per costruire un futuro più equo e sostenibile è necessario partire dal riconoscimento che molte cose non hanno funzionato per anni. L’impoverimento del tessuto industriale, l’acuirsi delle disuguaglianze e del dualismo Nord-Sud, la stagnazione della produttività e degli investimenti, l’assenza di capacità innovativa sistemica, sono questioni che soffocano l’Italia da anni, ben prima dello scoppio dell’emergenza sanitaria. Per questo si pone la sfida di una strategia industriale che metta al centro il rilancio e la trasformazione del sistema produttivo e su questa base crei le condizioni per lo sviluppo sociale e politico del Paese.

Il ruolo imprenditorialedello Stato

Lo Stato non può limitarsi ad aggiustare i danni economici provocati dalla crisi finanziaria e dall’epidemia. Esso deve dare una forma nuova ai mercati, alle organizzazioni produttive e ai rapporti sociali e di lavoro che premi la creazione di valore e la resilienza sociale e ambientale. In linea con le recenti misure adottate nei precedenti decreti (sui temi della Golden power e sulle condizionalità legate ai prestiti garantiti), andrebbe potenziata la capacità dello Stato di dare direzionalità e promuovere il coordinamento degli investimenti e delle filiere produttive individuate come strategiche.

Ciò deve essere fatto con una intelligente e consapevole logica programmatrice, che eviti la dispersione indiscriminata degli interventi e che dia coerenza ai diversi livelli di governo. Alcuni di questi interventi già approvati dal Decreto cura Italia e dal Decreto liquidità̀ vanno nella direzione giusta, ma andrebbe fatto di più, introducendo intelligenti condizionalità legate a politiche industriali green e una direzionalità strategica a livello sistemico. In Danimarca ad esempio, le imprese che hanno approfittato dell’elusione fiscale attraverso i paradisi fiscali, sono state automaticamente escluse dagli aiuti di Stato e dagli eventuali salvataggi.

La trasformazione digitalee la transizione verde