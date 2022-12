Trasformarsi in Società benefit aiuta le ragioni della sostenibilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Quali sono concretamente gli strumenti a disposizione di un’impresa, in modo particolare se non quotata, per segnalare a tutti gli stakeholder presenti sul mercato il proprio reale e sincero coinvolgimento sui temi della sostenibilità? A parere di chi scrive, la trasformazione in Società benefit può costituire un’ottima risposta a questa domanda che diventa sempre più attuale. Come previsto dai commi 376-384 dell’articolo 1 della Legge 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) le Società benefit giustappongono allo scopo della divisione degli utili previsto dall’articolo 2247 del Codice civile uno o più obiettivi di beneficio comune. Focalizziamo la nostra attenzione su tre punti.

1 - Esiste un price premium nella valutazione di una Società benefit?

Loading...

2 - Come deve essere organizzata la governance di una Società benefit?

3 - Come si può misurare l’impatto sul beneficio comune da parte di una Società benefit?

Partiamo dal primo aspetto. Nella monografia Società Benefit. Profili giuridici ed economici aziendali (Egea 2020) a cura di Raul Caruso e di chi scrive, Maurizio Dallocchio, Claudia Cannas e io abbiamo preso in esame un campione di 152 società per azioni, di cui 38 società per azioni benefit.