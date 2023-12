Trasformazione digitale nel settore bancario: strategie innovative per un nuovo presidio territoriale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Assistiamo da diversi anni a una profonda trasformazione del settore bancario a livello globale la cui conseguenza è quella di un’attenzione sempre maggiore da parte degli operatori finanziari verso soluzioni e approcci al cliente più innovativi che abbraccino l’innovazione tecnologica e gli strumenti più all’avanguardia.

È ormai irreversibile il processo verso un mondo digitalizzato che impatta, sebbene in maniera differente, tutti i settori e le sfere della vita sociale. Nel settore bancario, ciò si è concretizzato con l’incremento dei pagamenti digitali, inevitabilmente accelerati su larga scala durante il periodo pandemico e in maniera abbastanza omogenea in tutta Europa.

La crescente adozione di nuove modalità di fruizione dei servizi bancari ha radicalmente ridefinito il paradigma della gestione del contante e dei servizi finanziari, dove la fruibilità, la semplicità, l’accesso h24 e la sicurezza sono diventate, per la clientela, elementi primari. Fattori che hanno spinto le banche a investire nella tecnologia e implementare soluzioni digitali avanzate, per andare incontro da una parte a nuove esigenze dei clienti, dall’altro alla necessità di una maggiore efficienza in termini di risorse e costi.

In particolare, guardando al panorama dei costi, le banche affrontano pressioni significative legate alle infrastrutture, a partire da un elemento fondamentale rappresentato dagli Automated Teller Machines (ATM), comunemente chiamati sportelli Bancomat, abilitatori di servizi e primo accesso al contante. Proprio perché così strategici, gli ATM sono stati progressivamente soggetti di attacchi informatici e questo ha comportato necessariamente una maggiore spesa da sostenere per la protezione di questi dispositivi.

In questo contesto, è sotto gli occhi di tutti la riduzione – proprio per il processo di efficientamento – di filiali bancarie sul territorio italiano e di ATM, con il rischio reale di perdere un legame importante con la clientela di riferimento. Secondo l’ultimo rapporto sulle economie regionali della Banca d’Italia, le filiali bancarie, tra il 2015 e il 2022, si sono ridotte del 30,7%, con il 39,9% dei comuni italiani che a fine 2022 non disponeva di uno sportello bancario (era il 28,4% alla fine del 2015).

Quali impatti ha questo fenomeno, specialmente per le comunità più remote o meno digitalizzate, che sperimentano una minore accessibilità ai servizi finanziari? Per le banche oggi è importante continuare a mantenere presidi fisici, tenendo conto delle nuove esigenze della clientela e delle implicazioni in termini di reputazione e la presenza territoriale? La risposta è sì, ma ritengo che vada fatto tenendo conto del contesto economico profondamente mutato e dell’aiuto che la tecnologia può fornire nell’abilitare i servizi con una significativa efficienza e ottimizzazione delle risorse.

Riorganizzare e ottimizzare il presidio fisico in aree strategiche in cui garantire l’accesso ai servizi self-service e al contante risulta infatti la strategia vincente per gli istituti bancari che al contempo riuscirebbero a contenere i costi di gestione, mantenendo una presenza fisica, mirata e orientata all’offerta bancaria per il territorio.

Tra gli operatori del settore è in corso da tempo la valutazione di alcuni approcci innovativi volti a mitigare l’impatto delle chiusure delle filiali bancarie e adattarsi alle mutevoli dinamiche del settore finanziario, garantendo la continuità dei servizi.

Uno di questi è l’ATM Pooling, che prevede la cessione, da parte di due o più banche, della proprietà degli ATM a un’entità terza separata incaricata della gestione del parco macchine condiviso. Un modello strategico che prende vita grazie alla collaborazione tra diverse istituzioni finanziarie e rende concreta la possibilità di ridurre il costo di proprietà e di gestione degli sportelli automatici, condividendone i costi operativi e garantendo l’accessibilità del servizio agli utenti finali grazie a una maggiore copertura geografica.

Tale metodo, già consolidato in Nord Europa e Belgio, si è dimostrato un caso di successo con il progetto Batopin (Belgian ATm OPtimisation INitiative): un’iniziativa congiunta di Belfius, BNP Paribas Fortis, ING e KBC, che hanno deciso di sviluppare sinergicamente una rete di ATM sul territorio belga con la gestione completa end-to-end della nuova rete ATM da parte di Auriga.

Il modello ATM pooling e il caso Batopin rappresentano una realtà concreta sul mercato, un’opportunità nell’evoluzione dello sportello e dell’intero ecosistema bancario digitalizzato che dal tradizionale concetto di banca sta ridefinendo ogni paradigma per trasformarla in un partner tecnologico affidabile in grado di erogare servizi personalizzati e accessibili in ogni momento e luogo.

